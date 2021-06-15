Российскую империю создали не только россияне, но и мы, украинцы?
Над этим вопросом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассуждает ветеран АТО, украинский ученый, публицист, кандидат биологических наук, руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Ведущий напомнил, что в XVIII веке в идеологической и научной областях наиболее активными были тогда уже «малороссы». Интеллектуальный вклад от Феофана Прокоповича был в Киево-Могилянской академии.
«К сожалению, так и есть. И, возможно, их грех нам как раз приходится сегодня искупать. Если брать историю моего рода, то самое раннее упоминание фамилии Дикий есть в реестрах войска Богдана Хмельницкого, чия политика мне, современному, кажется ошибочной. Но тогда мои предки считали, что эта идентичность православных важнее. И не мне сейчас их судить. Но факт есть факт, это стратегическое видение, которое базировалось на том, что важнее православное сообщество, в результате подвело нас под русский мир», - говорит Дикий.
Оно подвело нас под империю, объясняет он.
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«Если бы в свое время не огромный вклад украинцев, то Московия не стала бы империей. В том-то и дело. Даже в то время были альтернативные видения. Вспомним видение Мазепы. Мазепа, который очень хорошо знал тогдашнюю Польшу, не считал, что в то время, в XVII веке, окатоличивание было величайшим злом. Он почему-то считал, что самым большим злом была эта орда с Востока. Если бы состоялся политический проект, который предусматривал триединую Речь Посполитую, польско-литовско-русскую, скорее всего, мы бы сейчас были хотя бы на том уровне развития, что чехи, например», - делает вывод Дикий.
Напомним, Возникает вопрос, а не были ли наши поражения, как минимум частично, искусственными, - Друзенко.
Также Politeka сообщала, что Друзенко объяснил, чем отличается украинский мир от "русского мира".