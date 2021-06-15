Российскую империю создали не только россияне, но и мы, украинцы? Над этим вопросом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассуждает ветеран АТО, украинский ученый, публицист, кандидат биологических наук, руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Ведущий напомнил, что в XVIII веке в идеологической и научной областях наиболее активными были тогда уже «малороссы». Интеллектуальный вклад от Феофана Прокоповича был в Киево-Могилянской академии.

«К сожалению, так и есть. И, возможно, их грех нам как раз приходится сегодня искупать. Если брать историю моего рода, то самое раннее упоминание фамилии Дикий есть в реестрах войска Богдана Хмельницкого, чия политика мне, современному, кажется ошибочной. Но тогда мои предки считали, что эта идентичность православных важнее. И не мне сейчас их судить. Но факт есть факт, это стратегическое видение, которое базировалось на том, что важнее православное сообщество, в результате подвело нас под русский мир», - говорит Дикий.