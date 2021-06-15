Некоторые депутаты Верховной Рады работают в Киевской экономической школе. Об этом в своем блоге «Загородний говорит» сообщил политолог Тарас Загородний.

«Они достаточно грамотно обошли закон. По закону депутатам не запрещено заниматься преподавательской деятельностью», - делает вывод Загородний.

«Они же в этой школе кого-то учат, а потом идут на органы власти и выписывают им какие-то исследования, которые точно вам не нужны», - считает Загородний.

Напомним, Господин Милованов не считает, что он сделал что-то плохое, - Загородний.

Ранее Politeka сообщала, что Там есть еще требования и относительно борьбы с коррупцией, демократии, перестройки армии, - политолог.

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