По закону депутатам не запрещено заниматься преподавательской деятельностью, - Загородний
«Холостяк» Заливако втайне снял Анну Богдан за интересным занятием: «Что-то новенькое от этого перчика…»
Китай стал для США проблемой, и они начали думать, как эту проблему решить, - Романенко
Худеющая Могилевская в панике обратилась за помощью: "Это конец моей карьере"
Валюха и Артемьева из "Сватов" светились от счастья, появившись вместе: "Вас не узнать"
Фигуранты дела НАБУ о «торговле воздухом» связаны с руководством НКРЭКУ – экс-глава СБУ
Молчанов о составляющихся списках СНБО: "В первую очередь с целью ввода санкций против политических оппонентов"
Две украинских АЭС увеличили производство электроэнергии после снятия балансовых ограничений – «Энергоатом»
Когда мы говорим, что Украина не выполнила все домашние задания или все стандарты – это лукавство, - Кочевенко
Сейчас только украинцы могут себя спасти, - Пелюховский
Чаплыга рассказал, как будет договариваться с олигархами
Дикий объяснил, враждебно ли для украинцев все, что написано на русском языке: «Оно вылезает везде»
Для Украины выработана идеальная либертарианская модель, - Балашов
Реально ли провести перерасчет стоимости некачественных коммунальных услуг: мнение эксперта
Мы должны выйти на уровень, когда наоборот, наша идентичность является тем, что вообще не обсуждается, на чем базируется все, - Дикий