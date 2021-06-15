Недавно блогер Михаил Чаплыга заявил о своих намерениях баллотироваться в президенты. В программе Руслана Бизяева «Культ личности» он рассказал, где будет брать деньги на свою президентскую кампанию и как будет решать проблему Донбасса

По его словам, на президентскую кампанию нужно 15-20 млн долларов. Чаплыга признается, что будет брать деньги у олигархов.

«Если я уже собираюсь куда-то идти, я ж приду туда с вами или без вас. Более того, я сразу вам честно скажу: «Друзья мои, я же индивидуально переговорю потом с каждым отдельно». И никто из вас не узнает, о чем я договорился, с кем и против кого. Я буду играть на ваших противоречиях», - заявил блогер.

Он подчеркнул, что будет искать взаимные интересы с олигархами.

«Ваш интерес – бабло. Мой интерес – вы платите налоги здесь. Офшоры, друзья мои, закончились», - отметил будущий кандидат в президенты.

Также Чаплыга рассказал, что будет делать с Донбассом, когда станет президентом.

«Моя позиция первая: Донбасс нужен мне. Соответственно, все, кто пытались мирить мужа и жену, грубо говоря, идут нах*р. Мы начинаем напрямую говорить с той стороной – с Донецком и Луганском», - говорит блогер.

В то же время он отметил, что люди имеют право взбунтоваться против такого решения и выйти на мирный протест. Но если протестующие перейдут грань мирного собрания и начнут, например, рисовать слова из трех букв на здании Офиса президента, Чаплыга обещает действовать радикально.

«Нарисуешь – я выйду и как учитель делал, линейкой по рукам. Ты можешь рисовать себе на лбу. А на зданиях – это институция. Банановые республики закончились! Ты можешь выступать и говорить, что ты не согласен со мной, пожалуйста. Хорошо, объявим выборы в парламент. Давай, набери на этих лозунгах больше меня. Я готов передать вам власть в парламент, удачи. Набирай больше и говори: «Михаил, ты не прав», и влияй на мою политику внешнюю», - сказал он.

Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал, как работает лоббизм в украинской политике.