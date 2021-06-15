Россиянам не нужны ни Крым, ни Донбасс. Им нужна великая империя, которая в принципе исключает существование нас как отдельной независимой страны

Так считает ветеран АТО, украинский ученый, публицист, кандидат биологических наук Евгений Дикий, который в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о своем видении российско-украинской войны.

«Это для них не просто ресурс, а утверждение невозможности иного пути. Именно экзистенциальный вопрос: если ты славянин, пишешь на кириллице, исповедуешь православие – то в таком случае ты не можешь быть европейцем, ты не можешь исповедовать либеральные ценности», - рассказывает он.

К дискуссии относительно языковой политики он процитировал идеолога партии «Единая Россия» Александра Дугина.

«Это было еще задолго до войны. Знаешь, что он считал в Украине опасным проектом? Киево-Могилянскую академию! И объяснял, почему. Потому что, говорит, там два рабочих языка – украинский и английский, и таким образом русский лишается статуса посредника между украинцами и внешним миром», - говорит ученый.

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Ведущий спрашивает: достаточно ли мы зрелые, чтобы отличать русский язык по сути, а не по форме и говорить, что все, что написано языком врага - враждебно?

«Здесь есть интересный момент, - отвечает тот. – Если мы посмотрим даже по сути, то мы обнаружим, что из того, что написано по-русски, на самом деле, минимум, 90 процентов, если не 99, несет в себе враждебное зерно. Даже если сам автор об этом не задумывался, и автор мог быть очень хорошим человеком!».