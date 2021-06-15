Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко в эфире программы “Романенко LIVE” рассказал, будет ли Украине выгодна смерть президента России Владимира Путина.

Юрий Романенко отметил, что нет никакой разницы, болен ли Владимир Путин.

“Любой руководитель России, который придет после Путина, будет, опять-таки, двигаться в логике национальных интересов России. А они заключаются в том, чтобы не допустить ситуации, когда с Россией не считаются, либо когда возникают угрозы на ее границах”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что также следующий руководитель будет не допускать создания союза, из-за которого Россия может потерять свои позиции.

“Это крайне наивная позиция, что после смерти Путина для Украины радикально может что-то измениться. Может измениться радикально в худшую сторону, потому что Сурков, по-моему, когда-то относительно Гиркина и говорил, что: “Посмотрите на Гиркина. После Путина следующим, возможно, будет вот такой вот персонаж”. Я бы появление такого персонажа замшело имперского абсолютно не исключал”, - добавил Романенко.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что Путин как никто другой понимает, что такое НАТО, и как они держат свое слово.

Также Politeka сообщала, что Осипенко заявил, что в мифологии, на которой строится Российская империя, Украина - это сердцевина, откуда пошли славянские народы.



