Отразится ли как-то на Донбассе предстоящая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным? На этот вопрос попытался ответить военный эксперт Юрий Кочевенко в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской

По мнению эксперта, все решения относительно войны на Донбассе должны быть приняты именно в Киеве, а не в Москве или в Вашингтоне. Он отмечает, что Украина в этой ситуации обращает слишком много внимания и возлагает слишком много надежд на какие-то события в моменте.

Чтобы не быть голословным, Кочевенко вспоминает шум и вокруг саммита НАТО, и вокруг встречи президентов РФ и США. «Но важнее не моменты, а процесс, который происходит на фоне этих моментов», - подчеркивает он.

Сам Кочевенко признается, что не рассчитывает на какие-то качественные изменения по результатам встречи Путина с Байденом. По его мнению, ситуация останется такой же: часть областей Украины будет оккупирована.