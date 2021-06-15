Отразится ли как-то на Донбассе предстоящая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным? На этот вопрос попытался ответить военный эксперт Юрий Кочевенко в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской
По мнению эксперта, все решения относительно войны на Донбассе должны быть приняты именно в Киеве, а не в Москве или в Вашингтоне. Он отмечает, что Украина в этой ситуации обращает слишком много внимания и возлагает слишком много надежд на какие-то события в моменте.
Чтобы не быть голословным, Кочевенко вспоминает шум и вокруг саммита НАТО, и вокруг встречи президентов РФ и США. «Но важнее не моменты, а процесс, который происходит на фоне этих моментов», - подчеркивает он.
Сам Кочевенко признается, что не рассчитывает на какие-то качественные изменения по результатам встречи Путина с Байденом. По его мнению, ситуация останется такой же: часть областей Украины будет оккупирована.
«Важна наша стратегия относительно освобождения оккупированных территорий, относительно восстановления нашей территориальной целостности», - убежден эксперт. Он объясняет, что уже с разработанной стратегией Украина сможет строить эффективное взаимодействие со своими союзниками и партнерами, с США, НАТО и всеми другими, кто готов ее поддержать.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Тина Кароль светилась от счастья на свадьбе, выбрав необычный наряд: "Про все на свете с тобой забываю"
Юная Анна не выходит на связь с родителями, полиция поднялась на ее поиски: фото и приметы
Аттракцион с людьми сломался на Николаевщине, жуткие кадры и детали ЧП: что известно о пострадавших
Трагедия на украинской трассе, появились первые фото: "За рулем был 13-летний"
Ранее Politeka сообщала о том, что Кочевенко рассказал, зачем Украине ПДЧ в НАТО.