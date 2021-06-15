«Банковая сегодня открыла охоту на наличные средства остатков украинского среднего класса», - так нардеп от фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко охарактеризовал принятый монобольшинством законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности. Также лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

"Я последовательно противодействовал этой разрушительной идее, поэтому и сегодня проголосовал "против". Но все еще надеюсь, что Президент ветирует проект, потому что некоторые основательные для закона положения, выгодные ОП, были поставлены на подтверждение и провалены Советом. Поэтому борьба еще не закончена!",- резюмировал Николаенко.

Принятый закон команда "Батькивщины" будет обжаловать в Конституционном суде.