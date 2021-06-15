Стоит ли инвестировать средства в жилье от застройщика SAGA Development?

С громкой музыкой, но без разрешения жильцов и соблюдения норм безопасности: такой праздник устроила управляющая компания на территории одного из столичных ЖК. Кстати, к работе администрации комплекса инвесторы и без того имеют много нареканий. Об этом рассказала в своем Инстаграм известная блогерша, журналистка Рамина Эсхакзай, пишет From-ua.

"Управляющая компания решила организовать вечеринку на улице нашего дома, с 9 утра уже была слышна музыка, проводилась подготовка. Я выхожу из подъезда, а там – тусовка, многие люди, конечно же, нормы карантина не соблюдаются», – рассказала Рамина.

Журналистка попросила показать ей разрешение и объяснить, по какому поводу устроен праздник.

"Пока жду документов. Неизвестно, есть ли у них разрешение КГГА. Странный факт, что мне сообщили, якобы зона возле дома является коммунальной. Но мы почему-то платим за ее благоустройство и обслуживание. Я плачу 800 грн в месяц просто за содержание дома, даже если мы там не живем», – добавила она.

Заметим, что, по ее словам, жильцов дома и инвесторов вообще не предупредили о проведении вечеринки, а о соблюдении норм безопасности вообще речь не идет.

«В комплексе, где воруют веник уборщицы, у строителей воруют лестницу, а у меня как-то украли подарки на 15 тысяч гривен, организовывать массовые мероприятия, могут стать отличным поводом для жуликов или воров – это критическая глупость. Кстати, матерей, у которых дети спят днем, они тоже не спросили, нужна ли им под окнами эта вечеринка», – отметила Есхакзай.

Блогер также призвала своих подписчиков не верить обещаниям администрации комплекса, который находится на Рыбацкой, и не инвестировать средства в жилье от застройщика SAGA Development.

"Друзья, если собираетесь что-то у них покупать, миллион раз подумайте. Спросите у меня, почему нет, и вам все расскажу. Потому что обещать, что все будет супер-пупер на высшем уровне, я тоже умею. А по факту, получается совсем другая история", - подчеркнула девушка.

Заметим, предположительно речь идет о ЖК RYBALSKY на территории Рыбальского полуострова, застройкой которого занимаются компании Perfect Group и SAGA Development. Обслуживанием домов занимается управляющая компания ATMOSFERA, которая, как указано на сайте комплекса «заботится о комфортном и счастливую жизнь жителей во всех домах, созданных компанией SAGA Development».