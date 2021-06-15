Стало известно о том, что Киев захватили региональные рейдеры. В сети появились первые фото-доказательства.

Как пишет Знай.юа, новость об этом была опубликована в Telegram-канале "Киев LIVE", где авторы обьяснили всю ситуацию с самого начала.

В сообщении говорится о том, что за последние несколько дней киевляне начали все чаще жаловаться на количество незаконных пристроек, в самых разных местах столицы.

В посте авторы собрали топ самых «противных» пристроек, которые мешают людям ходить по любимым тропинкам. Вечно приходится обходить или протиснуться между.

"В то время, когда в КГГА бросили все силы на борьбу с МАФами, региональные барыги, словно злокачественная опухоль, продолжают плевать на закон и разорять улицы Киева своими уродливыми ларьками. Сколько еще это может продолжаться?" - сказано в сообщении.

Ниже можно ознакомиться с полным списком пристроек, которые мешают киевлянам комфортно жить.

1. Харьковское шоссе, 160

2. Оболонский проспект, 10

3. Оболонский проспект, 14

4. Оболонский проспект, 14

5. Ул. Дмитровская/ул. Коперника

6. Ул. Гната Юры, 15

7. Ул. Гната Юры, 15

8. Ул. Гната Юры, 15

9. Ул. Дмитровская/ул. Коперника

10. Ул. Дмитровская/ул. Коперника

11. Бульв. Дружбы народов, 30/1

12. Ул. Верхний Вал, 16