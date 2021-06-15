Украинская власть признает, что в отношении Медведчука и Козака применен механизм политических репрессий, передает 112ua.tv

- С нами Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Президент Зеленский поддерживает предложение списать долги тепловиков перед "Нафтогазом". Он добавил, что вместе с тем цены на газ должны быть рыночными. На ближайшие три месяца нас лето спасет теплой

- Ситуация на самом деле сложная. Долгов на 55 млрд грн, и, к сожалению, власть ничего не сделала по реализации февральского меморандума, который Ассоциация городов Украины подписывала с Кабмином. Ключевой момент этого документа – компенсация между фактической биржевой ценой газа, по которой "Нафтогаз" продает ТКЭ, и ценой 6,99, о которой идет речь. Ее Кабмин должен был компенсировать до осени каким-то инструментом, не существующим до сих пор. Сейчас под вопросом законопроект, который лежит в парламентском комитете, о реструктуризации долгов ТКЭ. Также конь не валялся по законопроекту о реструктуризации долгов газового рынка. Есть вероятность того, что летом может не быть горячей воды, если власть срочно не займется исправлением ситуации в этой сфере. Долги растут, и нужно что-то делать уже, а не проводить совещания и выходить г-ну Тимошенко, который, как оказалось, в ОП и за это отвечает, и рассказывать, что мы все решим.

- Какова природа этих долгов?

- Большое количество этих долгов накопилось в предыдущие периоды. Там пени и штрафы, которыми "Нефтегаз" загонял ТКЭ на круги этого коммунального ада. У "Нефтегаза" есть права требовать не только полную оплату за газ, но еще и предоплату. А для предоплаты нужно брать кредит в банке. База всего этого – закон о рынке газа. Его нужно было переписать, пересмотреть подзаконные акты. Но никто этого не делает. Еще один элемент проблемы – долги распредкомпаний перед оператором ГТС. Тариф на транспортировку долгое время не пересматривался, и там накопились эти долги. В тарифе не был учтен технологический газ, который нужен для поставок, по той цене, по которой его реально покупали на бирже. Государство должно, в конце концов, непредвзято разобраться.

- А там есть кому? Интеллектуальный уровень позволяет разобраться?

- Это простые решения, за которые нужно нести сложную ответственность, и не только перед украинским народом, а и перед Западом. МВФ требует убрать любые субсидии из энергосектора. США этого требуют, посольства. Эти долги – это пустые долги. Тело штрафа, пени нужно убрать. Этой разницы в 55 млрд не может быть по природе. По ТКЭ действительно нужно развязывать этот колоссальный узел. Там должны все перед всеми. Общий объем долгов на газовом рынке - более 100 млрд грн. Население на самом деле не так много должно, и там долги предыдущих периодов. Коболева стоило бы уволить еще три года назад за то, что за 7 лет своей работы он так и не смог наладить эффективную продажу газа ТКЭ. Ситуация только усугубляется и нужно принимать какие-то меры. Для этого нужно быть ответственным премьер-министром, созвать ответственных чиновников, представителей "Нефтегаза", местных властей, и решили бы, что делать. Эти долги можно списывать только решением парламента. Это не сложная задача.

- Учитывая то, что и с нынешней ценой у нас большая дыра в бюджете (многие потребители не платят по тем тарифам, которые есть сейчас), то что будет при 11,59?

- Люди могут уйти от этой цифры на 7 и подписать годовой контракт. Тогда до конца года они будут получать газ по 7. Сейчас наши чиновники обвиняют "Газпром", что он не хочет дополнительно качать газ через Украину в Европу, чтоб там не снизились цены. Не хочет, но он нам ничего не должен. Вы хотите, чтоб россияне беспрерывно через нас качали газ, и при этом на нас нападал Путин? Это шизофрения.

- Президент сказал, что если через нас не будут прокачивать газ, то Украина будет терять ежегодно 3 млрд грн и нам не за что будет армию кормить.

- Зеленскому следует думать, что он говорит. Это называется "транзитное проклятие". Есть Япония – там нет транзита газа. Есть Черногория, которая зарабатывает на сельском хозяйстве и зеленом туризме. Там нет газа. В голове чиновника высшего уровня Украины, Зеленского, это превратилось в типичный пример шизофренического мышления. С одной стороны, он допускает, что Путин нападает на Украину, а с другой стороны, этот же Путин через "Газпром" почему-то обязан качать газ и платить за это 3 млрд. Если Путин нападает, то он как минимум не должен качать и платить. Эту мантру, скорее всего, выдумали Коболев и компания. Потом ее отправили в Вашингтон, там ее утвердили и спустили сюда для широкого распространения. Еще один пассаж, который широко используется на внешних и внутренних площадках: как только транзит прекратится – Путин сразу нападет. Он вроде напал 6 лет назад, но нападет с еще большей силой и ничто его не остановит, даже 15 блоков действующих АЭС. Поэтому это все нужно прекратить. Если украинский народ последовательно выбирает антироссийских политиков, которые проводят очевидную антироссийскую линию (Порошенко, Зеленский – они в этом одинаковы), значит, украинский народ не хочет взаимодействовать с российской экономикой.

- Перед выборами у Владимира Александровича была немного другая риторика и в отношении России.

Сегодня заседание СНБО. Может, господин Данилов скажет, что "2 февраля 2021 мы погорячились, теперь можете выходить в эфир"?

- Очевидно, что этого не будет. Вашему собственнику и менеджменту следует готовиться к долгосрочному и длительному судебному процессу, который завершится победой. Вопрос – когда это будет.