Украина дважды имела шанс освободить Луганск, когда он был пустым, но и дважды приказ был противоположным. Об этом рассказал юрист и общественный активист Геннадий Друзенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
Эксперт рассказывает, что сегодня имел интересный разговор со своим товарищем, айдаровцем и ученым Евгением Диким о том, как дважды приказ из Киева не дал взять Луганск, пустой на тот момент.
«Они брали "сепаров" и те им говорили: "Какого хр*на, мы все оттуда вышли". Потому что он был окружен фактически в августе 2014 года. Первый раз запретили брать, когда Петр Алексеевич только пришел и объявил перемирие», - рассказывает Друзенко.
Далее, отмечает он, военным лишь оставалось смотреть в бинокли на то, как укрепления растут и становятся недосягаемыми.
«И второй раз в августе. Мы окружили, и был приказ не брать. Это же не те, кто хочет освободить землю», - говорит юрист. На тот момент, отмечает он, квазирегуляторы еще отсутствовали, как и регулярные войска. В таком случае Друзенко рассуждает, а не была ли это часть какой-то договоренности. Он предполагает, что таким образом пытались внутренне сломать наиболее мотивированных украинских добровольцев.
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Так же эксперт возмущается, что вместо боя дали команду идти через зеленый коридор. Но третий полк спецназа, подчеркивает он, был в полной боевой готовности брать ОГА штурмом.
«В последний момент из Киева перезвонили, и сказали не штурмовать. И тогда возникает вопрос, это не была ли циничная расторговка?» - спрашивает Друзенко.
Напоминаем, Друзенко рассказал, кто, кроме Путина, виноват в войне на Донбассе.
Ранее Politeka сообщала о том, что Друзенко объяснил, чем отличается украинский мир от «русского мира».