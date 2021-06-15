Украина дважды имела шанс освободить Луганск, когда он был пустым, но и дважды приказ был противоположным. Об этом рассказал юрист и общественный активист Геннадий Друзенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

Эксперт рассказывает, что сегодня имел интересный разговор со своим товарищем, айдаровцем и ученым Евгением Диким о том, как дважды приказ из Киева не дал взять Луганск, пустой на тот момент.

«Они брали "сепаров" и те им говорили: "Какого хр*на, мы все оттуда вышли". Потому что он был окружен фактически в августе 2014 года. Первый раз запретили брать, когда Петр Алексеевич только пришел и объявил перемирие», - рассказывает Друзенко.

Далее, отмечает он, военным лишь оставалось смотреть в бинокли на то, как укрепления растут и становятся недосягаемыми.

«И второй раз в августе. Мы окружили, и был приказ не брать. Это же не те, кто хочет освободить землю», - говорит юрист. На тот момент, отмечает он, квазирегуляторы еще отсутствовали, как и регулярные войска. В таком случае Друзенко рассуждает, а не была ли это часть какой-то договоренности. Он предполагает, что таким образом пытались внутренне сломать наиболее мотивированных украинских добровольцев.

Так же эксперт возмущается, что вместо боя дали команду идти через зеленый коридор. Но третий полк спецназа, подчеркивает он, был в полной боевой готовности брать ОГА штурмом.

«В последний момент из Киева перезвонили, и сказали не штурмовать. И тогда возникает вопрос, это не была ли циничная расторговка?» - спрашивает Друзенко.

Напоминаем, Друзенко рассказал, кто, кроме Путина, виноват в войне на Донбассе .