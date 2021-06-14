Юрист и общественный активист Геннадий Друзенко в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что часть поражений Украины может быть искусственной

"Богданы", это 2018 год. Хуже варианта сделать из китайской машины, на нее надеть корпус, трудно было придумать. Если даже Минобороны, которое полностью контролировал Порошенко, и начальника Генштаба, и министра обороны - признал, что половина "Богданов" не доехала до фронта. Я уже не говорю о том, чтобы они там работали... И тогда возникает вопрос, а не были ли наши поражения, как минимум частично, искусственными?", - сказал Геннадий Друзенко.

Он отметил, что при этом за поражения рассчитывались заводами, медиа и газовой трубой.