Состоятся ли в Украине досрочные президентские выборы? Об этом рассказал современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает гость программы, Зеленский сейчас имеет лучшие рейтинги, чем все экс-президенты Украины, а потому его могут выбрать и на второй срок. Тем не менее, для этого, объясняет Толкачев, Зеленскому нужно сделать еще несколько эффективных действий. «То есть запас карт у них есть», - подчеркивает он.

Зато футуролог ставит вопрос о Ермаке. По мнению Толкачева, его могут убрать или нет, оставив неким громоотводом возле Зеленского. «То есть президент хороший, свита плохая», - говорит эксперт.

Но вероятность проведения досрочных выборов он считает довольно низкой, поскольку основания как таковые отсутствуют.

«Выборы – это всегда дестабилизация. Это подвешивание ожиданий с неизвестным результатом», - объясняет философ. По его словам, бизнес как раз таки нуждается в стабильности. Попутно Толкачев вспоминает и недавний карантин, с которого Украина едва вышла. Поэтому, утверждает он, бизнесу понадобится еще 2-2,5 года на планирование, чтобы можно было вкладывать средства и зарабатывать.

Итак, Толкачев делает вывод, что малый и средний бизнес выступят против выборов, да и вообще какой-то альтернативы Зеленскому пока нет.

Напоминаем, Толкачев рассказал, появятся ли новые лица в политике.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев заявил, что человечество стремится к сингулярности.