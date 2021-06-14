На Киевщине продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря - выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества, пишет Znaj.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук наместника обители, на данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.
«Просим вас, братья и сестры, духовенство и всех неравнодушных людей помочь пожертвованиями для возрождения древней Межигорской обители! Продукты питания также необходимы», - обратился наместник Межигорского монастыря архимандрит Никон (Русин).
В Межигорской обители принимают записки за здравие и за упокой, поминовения на Литургиях, сорокоусты, молебны по старинному Требником Петра Могилы, заупокойные службы-панихиды, литии, парастас.
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Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.
Контакты: сайт, страница в Фейсбук.
*** В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».
В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.
Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь-предок писателя Николая Гоголя.
Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.