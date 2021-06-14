На Киевщине продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря - выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества, пишет Znaj.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук наместника обители, на данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

«Просим вас, братья и сестры, духовенство и всех неравнодушных людей помочь пожертвованиями для возрождения древней Межигорской обители! Продукты питания также необходимы», - обратился наместник Межигорского монастыря архимандрит Никон (Русин).

В Межигорской обители принимают записки за здравие и за упокой, поминовения на Литургиях, сорокоусты, молебны по старинному Требником Петра Могилы, заупокойные службы-панихиды, литии, парастас.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.

Контакты: сайт, страница в Фейсбук.

*** В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь-предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.