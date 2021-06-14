Эксперт по энергетике Вячеслав Коханов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» прокомментировал, как формируется тариф на электроэнергию

«Рынок, условно говоря, смешивает всю электроэнергию, за счет предложения станций – они же предлагают по своим ликвидным ценам. Например, сегодня она составляет 1,37 грн., неделю назад была 1,20 грн. Количество предложений станций определяет, как они потом определяют эту цену. Потому что «атомка» существенно дешевле, гидро в сезон дождей, когда ему нужно просто избавляться от воды, чтобы через дамбу не шла, вообще ничего не стоит. В этом году весь май было так, потому что дождей много, и Укргидро вынуждено было сбрасывать воду. Естественно, сбрасывая, оно вырабатывает электроэнергию. Можно и за низачто продавать», - комментирует он.

Атомная энергия не дешевая, просто нужно понимать, что заложено в тариф, продолжает Коханов.

«Сейчас все плачут: не за что менять блоки, нужно их ремонтировать. По большому счету, стоит блок – 8 – 10 миллиардов, наверное. Если заложить это в стоимость, то, наверное, не было бы 60 копеек себестоимость. Была бы уверенная 1,20 грн., а то и больше. Ни у водоканала, ни у атома нет ресурса, который бы позволил взять накопленную амортизацию с периода распада СССР, и провести масштабные ремонтные работы с заменой труб, блоков и так далее», - говорит он.

«Де-факто какая-то часть содержания всегда включена в тариф, не важно – тепла для станции, для водоканала, для тепловых узлов. Вопрос, насколько это покрывает нужды, которые накопились с точки зрения переоснащения? Я знаю по облэнерго, где мне приходилось проводить аудиты, - такая себе история. Из-за того, что облэнерго не собрало где-то деньги либо статью закрыло – они по физике всю свою инвестиционную программу, направленную на ремонт либо на переоснащение основных фондов, редко когда выполняют на 100 процентов», - говорит Коханов.

Напомним, произвол в НКРЭКУ мешает энергорынку выйти из кризиса – Тынный.

Как сообщает Politeka, из-за долгов коммунальных водоканалов потребители могут остаться без воды и без света.