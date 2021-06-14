Как осуществляется продажа электроэнергии потребителю и кто ответственен за качество энергии? Об этом рассказал эксперт по энергетике Вячеслав Коханов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Эксперт отмечает, что прежде всего необходимо выяснить две вещи: особу самого потребителя и величину объема его потребления. Он добавляет, что электронные формы отчетности облэнерго фиксируют все договоры и перевод потребителя на поставку. А тогда уже, как говорит Коханов, все узнают о том, что им нужна электроэнергия. «Потому что ее складировать нельзя, если вы ее купили, начиная с конкретного дня, времени суток, и вы должны в это же время ее и продать. В противном случае вы понесли убыток», - объясняет он.

Как говорит гость программы, все производят электроэнергию, но главный вопрос заключается в том, по какому договору происходит ее учет, на кого и кто ее поставляет. Их же бизнес, рассказывает Коханов, заключается в условном предоставлении услуг. «Потребитель не может взаимодействовать с Энергоатомом напрямую, потому что Энергоатом бы не справился с миллионами потребителей, счетов, договоров и так далее», - констатирует эксперт.

Он отмечает, что это правило работает и для любых других генераций: они производят, ухаживают за оборудованием, проводят ремонты, но не продают. Эту задачу, как говорит Коханов, берут на себя они, они занимаются сбором средств на покупку и контролем финансовых отношений с покупателями.

«Электроэнергия ему и так бежит по проводам. Мы просто весь математический учет этих киловатт берем на себя», - объясняет эксперт. Он добавляет, что данные на запрос они получают от облэнерго, на их основе уже планируют количество киловатт на следующий месяц и закупают их для клиентов. По случаю Коханов отмечает, что качество электроэнергии от них никак не зависит, на это влияет оборудование облэнерго.

Напоминаем, Коханов рассказал о современном энергетическом рынке.

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