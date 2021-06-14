В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача бескорыстного.

Как пишет "Знай" об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт lavra.ua.

14 июня наместник обители митрополит Павел в сослужении архиереев и духовенства возглавил в Трапезном храме Божественную литургию.

Перед началом литургии совершили молебен с чтением акафиста преподобному Агапиту у его святых мощей.

Митрополит Павел в своей проповеди напомнил о жизни, подвигах и чудесах преподобного Агапита Печерского.

"Преподобный и богоносный отец наш Агапит все делал с верой и надеждой на милосердие Божие. Он исцелял князей, и к нему приходило множество людей, но он старался идти от славы и прятался в темной пещере. Несмотря на это, слава его нашла, и до этого дня по его молитвам мы получаем ослабу в наших скорбях. Он и сегодня находится с нами. Он утешает нас и исцеляет наши недуги, лечит наши немощи и учит всегда радоваться, какие бы Господь ни посылал испытания за наши грехи», - сказал владыка Павел.

Во время богослужения сугубо молились о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После Литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами преподобного Агапита к ближним пещерам, после чего был отслужен молебен.

*** Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.

Святой Агапит бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые употреблял в пищу.

Преподобный претерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел его отравить. Господь сохранил Своего угодника, и яд никак не повредил ему. Со временем армянин, увидев чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

Преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.

Святой был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Преподобному Агапиту молятся врачи и все те, кто нуждается в исцелении души и тела