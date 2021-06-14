Политолог Тарас Загородний в своем блоге «Загородний говорит» объясняет, какие знаки и надежды для Украины подает предстоящая встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

В частности, он анализирует высказывания главы украинского государства по отношению к Западу.

«Когда был брошен упрек господину Байдену, что вы нас не принимаете в НАТО – это не совсем по адресу. Проблема в том, что в НАТО все страны голосуют консенсусом. Страны, которые принимают участие, должны проголосовать за предоставление ПДЧ – плана действий членства в НАТО. Хотя это не совсем по адресу, но можно было у них попросить или потребовать предоставление Украине статуса союзника вне НАТО. Это лучше, чем бодаться с европейцами, которые не хотят нас видеть в НАТО», - отмечает он.

Такая тактика сработала.

«Не знаю, какие это будет иметь последствия, потому что большие люди не любят, когда к ним делают предъявы. Возможно, будут какие-то неформальные санкции в отношении Украины либо Зеленского лично. Но на данном этапе он добился того, что хотел, и правильно сделал. Может, оно так и нужно. В данном случае это был бы правильный шаг со стороны Зеленского. По крайней мере, мы получим понимание того, что Украину без Украины не будут обсуждать», - утверждает Загородний.

Напомним, автор статьи в Aхіоs о срыве встречи Байдена с Зеленским работал на Нафтогаз в рамках лоббизма Коболева.

Как сообщала Politeka, он и Москве, и Вашингтону посылает сигнал: «Я готов общаться без посредников, готов общаться на равных», - политолог.



