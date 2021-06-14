7 червня 2021 року Державним бюро розслідувань були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення двох кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».



Перша кримінальна справа заведена за фактом привласнення та розтрати майна цього банку в особливо великих розмірах, а друга – за фактом отримання працівниками правоохоронних органів та суду неправомірної вигоди за не притягнення службових осіб ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» до кримінальної відповідальності, - пише Політрада.

Історія нахабного і цинічного викрадення мільярдів гривень коштів співробітниками ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» тягнеться вже багато років, і пов’язана вона із злочинною діяльністю досить відомого в Україні шахрая, афериста, інтригана, рішали, рейдера (і цей перелік можна довго продовжувати) – Шпака Олександра Григоровича. Саме він є власником даного банку, а також інших підприємств задіяних у злочинній схемі виведення коштів. Саме він організував цю схему, і як Голова Наглядової ради банку був безпосереднім її учасником і вигодонабувачем. А тепер, що стосується суті справи.

9 липня 2015 року Постановою Правління Національного банку України ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" було визнано неплатоспроможним. За інформацією ЗМІ, банк пов’язаний з оточенням побіжного президента Януковича. І це не дивно, оскільки Шпак був особисто знайомий з Януковичем і, зокрема, неодноразово призначався ним до складу «Експертно-аналітичної групи для опрацювання пропозицій та заходів стосовно забезпечення умов стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів».

Шпак звик отримувати зиски у будь-яких, навіть у безвихідних ситуаціях – і закон для нього не перешкода. Тому він одразу, як надійшла інформація про прийняття Нацбанком вказаної Постанови, мобілізував персонал банку та інших підпорядкованих йому підприємств, і протягом ночі напередодні передачі ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), ними було проведено тисячі неіснуючих внутрішньобанківських операцій. У результаті цих операцій було виведено активів на загальну суму 824,18 млн грн, а сума зобов’язань банку за поточними рахунками фізичних осіб навпаки збільшилась в 7,3 рази. У результаті усіх маніпуляції кредитний портфель ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» зменшився утричі.

Так, зокрема, було терміново проведено ряд операцій – відступлення права вимоги за працюючими кредитними договорами у сумі 770 млн. грн. на користь компанії ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС». При цьому виведені з-під контролю банку кредити ані фактично, ані юридично не належали до категорії проблемних, що явно свідчить про умисне розкрадання активів банку.

Підприємство АРБ ІНВЕСТМЕНС фактично контролює все той же Шпак, як і офшорну фірму LAS COMMERCE LTD, на рахунок якої тієї ночі було перераховано 248,1 млн. грн. з рахунків юридичних та фізичних осіб – контрагентів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (звичайно ж без отримання їхньої згоди). Потім ці кошти були зараховані на рахунки все того ж ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» в якості оплати за інвестиційні сертифікати. А вже після цього ці кошти знову повернулися до банку в якості оплати за уступку права вимоги. Тобто, з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» фактично розрахувались його ж борговими зобов’язаннями перед клієнтами. А де ж гроші? Як то кажуть спритність рук і ніякого шахрайства.

Але і це ще не все. Тієї ж «чарівної» ночі було відкрито 503 поточних рахунки фізичних осіб – а це майже стільки ж, скільки відкрито за попередні півроку роботи банку. ФГВФО зафіксував дроблення та перерозподіл коштів з рахунків юридичних на рахунки фізичних осіб – це було зроблено для документального оформлення підстав на отримання гарантованих виплат від Фонду гарантування (до 200 тис. грн.). При цьому було встановлено, що фізичні особи не укладали договори поточного рахунку і не вносили готівкові кошти на поточні рахунки. Більше того, кошти від фізичних осіб «надходили» на рахунки ще до того, як ці рахунки були відкриті. Звісно ж, ніч хоч і «чарівна», але ж не полярна – усього не встигнеш.

І перелік таких чудес можна продовжувати довго - загалом, за час здійснення процедури виведення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з ринку, ФГВФО направлено 43 заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 4 млрд. 622,4 млн. грн. Ви взагалі уявляєте собі масштаби злочинних зазіхань далеко не шановного Шпака?

На цей час у різних судах обертаються сотні судових справ, виносяться тисячі судових рішень – але при всій здавалось би очевидності скоєних злочинів винними особами досі не понесено справедливого покарання.

Більше того, Шпак наступає – подає зустрічні позови, домовляється з судами, вирішує питання з поліцією та прокуратурою, закриває кримінальні справи, підключає впливових посадовців, депутатів Верховної Ради. І судова справа № 910/9095/18 є в цьому розумінні показовою. На цей час вона вже вдруге розглядається Верховним Судом – першого разу Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було вирішено стягнути з Нацбанку на користь ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (власником цієї фірми так само є Шпак) 128,9 млн. грн. Але це не завадило тим таки судам вдруге прийняти ті самі рішення – вплив Шпака та його гроші творять чудеса.

Про можливості Шпака багато говорить той факт, що 15 липня 2015 року працівниками ГУ МВС України в місті Києві було проведено обшук та виїмку документів в ПАТ "РАДИКАЛ БАНК". При тому, що кримінальне провадження було зареєстроване ще в 2013 році та стосувалось діяльності 5 конкретних юридичних осіб – слідчими було вилучено практичну всю документацію, яка була у Головному офісі Банку. В тому числі було вилучено кредитні справи фізичних осіб, юридичні справи за договорами банківського вкладу щодо 18 747 вкладників, оригінали касових документів за період з 1 до 9 липня 2015 року. Документи по факту було вилучено в обсязі, значно більшому ніж вказано в ухвалі слідчого судді.

Такі дії тих, хто здавалось би призваний боротися із злочинцями, фактично блокували роботу Тимчасової адміністрації Банку. Щоб припинити такі протиправні дії, ФГВФО було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно працівників ГУМВС України в м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України. Але, на той час, це нічим не допомогло – можливості Шпака неосяжні.

Хто ж такий, цей Шпак?





СРСР. Можливостями, які давала така посада Шпак скористувався сповна – саме тоді було закладено фундамент його бізнес-імперії.

Невдовзі він був призначений першим заступником, а потім і генеральним директором Українського об'єднання по забезпеченню нафтопродуктами «УКРНАФТОПРОДУКТ». Саме в той період ним було засновано «ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАФТОВУ АСОЦІАЦІЮ СВІТОВОГО НАФТОВОГО КОНГРЕСУ», а згодом ЗАТ "НАФТОПРОДУКТСЕРВІС", АТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" та ГО «ЛІГА НАФТОПРОМИСЛОВЦІВ УКРАЇНИ».

Саме з посади генерального директора «УКРНАФТОПРОДУКТ» Шпак обрався народним депутатом України 3-го скликання по Жмеринському виборчому округу № 14. Під куполом Верховної ради він на повну проявив свої здібності і здатність мімікрувати відповідно до будь-яких обставин.

Безпартійний на момент обрання Шпак, за період своєї каденції, встиг побувати членом фракцій трьох партій – НДП, СелПУ і Трудова Україна. Завдяки таким здібностям він був обраний членом Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а також членом Спеціальної Контрольної комісії з питань приватизації – і ці призначення він використовував на повну для свого збагачення.

Після закінчення своєї каденції народного депутата, Шпак так і не зміг розстатися з тими можливостями, які дають владні коридори Верховної Ради. Він будь-якими шляхами пролазив помічником народного депутата у кожному із наступних скликань – до 8-го включно. Останній раз він був помічником народного депутата від ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА". Він і до цього часу трохи не щодня ходить до Верховної Ради, вирішуючи свої численні «питання».

Така тактика дала свій результат і Шпак встиг побувати головою спостережної ради НАК «Надра України», радником Віце-прем'єр-міністра України з питань агропромислового комплексу, віце-президентом концерну «Укрросметал». Як бачите він виявився «професіоналом» широкого профілю, готовим працювати на будь-якому напрямку – головне щоб можна було, як завжди, набивати кишені.

Шпак постійно розширює, змінює, диверсифікує свою бізнес-імперію. Так, окрім вже названих, він власник або кінцевий бенефіціар наступних підприємств – ТОВ «КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ДОНБАСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС», ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ДЮК-08», ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «ЯВІР», ТОВ «ТЕХНОІМПОРТ», ТОВ «ВІННИЦЬКЕ АТП-10555», ТОВ «ВАНЕР», Pricetown Consultants Limited. І це тільки ті підприємства, участь в яких Шпака явно простежується. А скільки таких, де він має долю через своїх довірених осіб або через певні домовленості за рахунок впливу.

Так, свого часу широкого наголосу набула історія по рейдерському захвату Шпаком будинку на вулиці Червоноармійській 2 (тепер вулиця Велика Васильківська 2). У цій будівлі колись знаходився офіс Українського об'єднання по забезпеченню нафтопродуктами «УКРНАФТОПРОДУКТ», де він був генеральним директором. А на цей час там знаходиться офіс ГО «ЛІГА НАФТОПРОМИСЛОВЦІВ УКРАЇНИ», яке належить Шпаку. У бутність Шпака народним депутатом він домовився з власником цього будинку і вони разом створили фірму ТОВ "ДСЛК" для ремонту, спільного управління та здачі приміщень будівлі в оренду. При цьому власник будинку вніс до уставного фонду саму будівлю, а Шпак мав зробити її ремонт та все необхідне для подальшої здачі в оренду. Проте, ввівши до цього товариства свою людину, він обмежився лише обіцянками реалізувати свій безмежний вплив для спільної користі. Звісно, він нічого так і не зробив, але з часом заявив свої права на цю будівлю. Судова тяганина по цьому поводу триває до цих пір. Окрім того, він не платить за оренду приміщень у цьому будинку – і з цього приводу так само судиться. Так що, як бачимо, досвід вирішення різних питань через суди у нього величезний – і там йому знайомі усі шляхи та лазівки для якнайкращої реалізації своїх кримінальних здібностей.

Все вище перелічене є далеко не повним переліком судових спорів Шпака. Так з ним, а точніше з його фірмою ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС», судиться НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». Як ми бачимо із матеріалів справи №640/2658/21 – ряд газо-збутових організацій, серед яких і ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС», заборгували НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 23 млрд. 310 млн. грн. І більше того, з метою ухилення від сплати боргу та уникнення відповідальності перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ці підприємства виводять свої активи – а саме дебіторську заборгованість побутових споживачів за спожитий природний газ.

Правда знайома схема – знову виведення активів, як і у випадку з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», і знову мова йде не про копійки, а про шалені мільярди вкрадених грошей. Сумніватися, хто ж запровадив цю схему не доводиться – Шпак завжди знайде застосування своїм «кримінальним талантам».

Проте, як каже народна мудрість «скільки мотузочці не витись, а кінець буде». Тому, є надія, що Державне бюро розслідувань тепер вже доведе до завершення розпочаті досудові розслідування та відправить цього злодюгу за грати. Людині, яка уявляє себе непокарною та здатною обдурити та обікрасти усіх, і Державу і людей – не місце в нашому суспільстві. Настав час відповідати за свої злодіяння!