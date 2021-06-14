Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявил, что чипизация в будущем может представлять опасность

“Пока что чипизация добровольная. То есть, это гики, фрики. Всякие довольно интересные люди, которые решают быть на фронте прогресса. “Давайте я себе вживлю чип, чтобы подъезд открывать”. Это довольно примитивный уровень, довольно примитивное представление. Что несет на самом деле опасность в будущем – это создание нейроинтерфейсов. Когда мы начнем общаться напрямую с компьютером. С телевизором, с кондиционером в комнате”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что мы идем к прогрессу, и те, кто к нему ведут, толкают человека на упрощение его жизни.

“С одной стороны, это классно, потому что мы можем управлять компьютером. Но с другой стороны, черт побери, компьютер будет постоянно знать что мы думаем. Как отделить часть тех мыслей, которые наши, от тех мыслей, которые мы готовы показать вовне?.. Что меня очень сильно пугает, если когда-нибудь мы дойдем до систем прямой связи с компьютером, то очень бы хотелось иметь кнопку выключения этой системы”, - добавил Толкачев.

По его словам, человек может выключить телефон и не быть подконтрольным ему. Так же должна быть возможность отключить чип в мозгу или систему Neuralink.

“Никогда не будет такого, что всех нас чипируют. Что все мы будем поголовно в виртуальной реальности. Всегда будет оставаться процент людей, которые шагнули в 23 век, и будет оставаться часть людей, которые живут в 19 и ходят в туалет деревянный на улицу”, - подчеркнул футуролог.

Как сообщала Politeka, украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд: может заводить авто без ключа и не только.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Толкачева, Россия по уровню психического развития напоминает типичного отпрыска богача-миллиардера.