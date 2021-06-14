Как выглядит современный энергетический рынок? Кто с кем договаривается и как совершает сделку? Об этом рассказывает эксперт по энергетике Вячеслав Коханов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

Он отмечает: есть несколько сегментов рынка, на которых поставщик может купить электроэнергию.

«Первый из них – рынок двухсторонних договоров, когда мы напрямую контактируем с производителем, покупая определенный объем по какой-то цене, либо с коэффициентом, по какому-то графику отгрузки. Сегодня этот сегмент в Украине, порядка 45 процентов объема, работает на двухсторонних договорах. Я же, купив большой пул электрической энергии по двухстороннему договору, фактически ее раздаю в каждую точку учета, уже дроблю ее на свои договоры в разрезе своих контрагентов», - объясняет он.

Второй рынок – это на сутки вперед.

«Мы покупаем сегодня до 10.00 электроэнергию, которую готовы поставить завтра. Притом станции отдают в этот рынок вслепую. Станция подает заявку на продажу, а мы на этот же рынок подаем заявку на покупку. Мы не знаем конкретно, чей контрагент, у кого на договоре находится. Мы купили у рынка», - говорит эксперт.

Укрэнерго уже потом регистрирует, кто у кого купил, и расчеты пропускает через себя.

«Мы платим Укрэнерго, а Укрэнерго уже рассчитывается с производителем. Это государственная структура, в которой выделен оператор рынка (отдельное юридическое лицо), задача которого – администрировать продажи, не идентифицированные, когда продается в общий и покупается из общего котла», - описывает процедуру Коханов.

Напомним, введение акциза на «зеленую» энергию повлечёт сотни международных исков против Украины – заявление МФО.

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