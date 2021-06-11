Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о шансах Украины вступить в ЕС и НАТО. По его словам, Россия опасается вступления Украины в НАТО, потому что Украина тогда выйдет из зоны геополитического влияния России.
Эксперт рассказал, что представитель НАТО заявлял, что Альянс хочет выйти из точки заморозки отношений с Россией. По словам эксперта, ЕС имеет общие интересы с Китаем и Россией.
«У нас нет консенсуса по ПДЧ, а с этого начинается всё», - рассказал Чаплыга.
По словам эксперта, Украину как большую транзитную страну Кремлю выгодно держать в зоне своих политических интересов, а если Украина вступит в НАТО, то Россия не сможет влиять на Украину в нужной для себя степени.
Напомним, для Politeka Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Мама Дана Балана прервала молчание после заявлений сына относительно романа с Кароль: "Людочка вернулась"
Анна Богдан в Турции удивила ответом, живет ли она с "Холостяком" после шоу: "Мы уже как три месяца..."
Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."
Отвергнутый Мишиной Тригубенко объявился в компании экс-жены Узелкова: "Смотрите..."
Ранее Politeka публиковала мнение Чаплыги, что всё в этом мире делается в интересах своих стран, а страны – это граждане.