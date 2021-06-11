Чего следует ожидать украинцам в обозримом будущем? Свой прогноз в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» даёт предприниматель, политический деятель, депутат Верховной Рады III созыва, лидер партии 5.10 Геннадий Балашов.
«Парламентские перевыборы Зеленскому не нужны – у него в Верховной Раде и так есть большинство. Досрочных выборов не будет. А антиолигархический закон примут, не сомневайтесь. Западные корпорации тоже всё устраивает, ведь и в правительстве, и в наблюдательных советах все люди – из западных офисов. Так что в ближайшие пять лет мы будем постепенно становиться европейской страной. Украинцам стоит ожидать хорошей полиции, хороших дорог, хорошей медицины. Управленческий аппарат сократится, меньше станут воровать – но зарабатывать здесь будет невозможно», - полагает политик.
Поэтому он советует украинцам готовиться к выезду в Европу и Америку – собирать клубнику и мыть унитазы.
«Чтобы мы были хозяевами в своей стране, чтобы здесь хотелось жить – нужно, чтобы деньгам и людям было выгодно находиться в Украине. А для этого необходимо отменить налог на добавочную стоимость, НДФЛ, сделать самые низкие налоги – и сюда поедут зарабатывать деньги люди со всего мира. Сюда поедут, например, французы, потому что у них на родине высокое налогообложение, а здесь можно купить землю или построить завод. Нация возрождается только так», - утверждает Геннадий Балашов.
Ранее, как сообщает Politeka, он выражал мнение, что Украину действительно развивают как европейскую страну, но предназначают не для самих украинцев.
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Также Балашов отмечал, что у олигархов нет шансов в противостоянии с международными корпорациями.