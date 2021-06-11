ГБР открыло дело о служебной халатности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца по факту незаконной выдачи разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу компании ООО «Коксовый завод «Новомет».



Как передает Антикор, об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 367 УК.



В сентябре 2020 года Госэкоинспекция провела проверку предприятия и зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановилдеятельность ООО «Коксовый завод «Новомет» до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.



Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции. Следствие считает, что во время рассмотрения дела судом, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов , вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 5 марта 2021 года выдало ООО «Новомет» выдано разрешение № 6310137900-00389 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это было сделано вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».



В суде следствие ходатайствовало о предоставлении доступа к документам административного дела №520/12729/2020 по иску Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Новомет», так как они могут содержать «свидетельствовать о факте служебной халатности работников Минприроды при выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».



Напомним, в феврале 2021 года депутаты Харьковского городского совета официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, главе комитета Верховной Рады по вопросам экологии, главе Гоэкоинспекции и прокурору Харьковской области с требованием принять меры по закрытию завода.



В 2020 году мэр Харькова Геннадий Кернес провел встречу с руководством предприятия, которое обещало установить фильтрационные установки, но так и не выполнило своих обещаний.



Со своей стороны, власти города подали иск против коксового завода с требованием разорвать договор аренды земли и взыскать с предприятия около 2,5 млн грн долга за аренду.



В июне Хозсуд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия 3?5 млн гривен убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.