Больше всего админпротоколов составлено ГЭИ Приднепровского округа - это Кировоградская и Днепропетровская области

За 5 месяцев 2021 года Госэкоинспекция провела 4,5 тысячи мероприятий контроля в сфере обращения с отходами. Это наибольшее количество проверок среди других направлений, в которых ГЭИ осуществляет государственный экологический контроль.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, передает Знай.юа.

"Всего за нарушение требований обращения с отходами было составлено 6,3 тысячи административных протоколов, а к ответственности привлечено почти 6 тысяч человек. Штрафные санкции составили почти 2 миллиона гривен», - рассказал Андрей Малеванный.

Больше всего админпротоколов составлено ДЭИ Приднепровского округа-это Кировоградская и Днепропетровская области.

"Именно здесь образуются огромные объемы отходов промышленности, которые содержат токсичные вещества-нефтепродукты, сульфаты, хлориды и тому подобное. Их складирование в непредназначенных для этого участках без необходимой инфраструктуры и захоронения с нарушением законодательства приводит к загрязнению почвы, проникновение токсичных веществ в подземные воды, что грозит экологической катастрофой», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что штраф за нарушение требований по обращению с отходами сегодня составляет всего 850-1700 гривен для должностных лиц.

«Заплатить штрафные санкции – это значительно выгоднее для предприятия, чем наладить вывоз и утилизацию промышленных отходов. Именно поэтому мы и имеем ситуацию, когда наши лесополосы, побережья рек, поля завалены бытовыми, строительными и промышленными отходами», - отметил Андрей Малеваный.

Коренным образом изменить такое положение вещей по словам председателя ДЭИ поможет принятие законопроекта 2207-1д «об управлении отходами».

«Он не только в 5 раз повышает штрафы за нарушение правил обращения с мусором, но и вводит систему расширенной ответственности производителя, которая предусматривает обязанность предприятия обеспечить повторное использование и переработку своих отходов. Это позволит четко и заранее определить путь мусора, в том числе, и от произведенной продукции, и избежать его попадания в природную среду», - подчеркнул Андрей Малеваный.