В декабре этого года ГЭИ Карпатского окргу будет проведена плановая проверка АО «Ориана-Эко», на балансе которого находится карьер и которое обязано осуществлять мероприятия по недопущению распространения ореола засоленности почв в водоносный горизонт Калуша и Калушского района

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины, передает "Знай".

"Домбровский карьер-это объект, который представляет повышенную экологическую опасность для окружающей среды Ивано-Франковщины. Он постоянно подтапливается подземными водами, атмосферными осадками и тому подобное. Это может привести к попаданию высокоминерализованной воды из карьера в реки и подземные источники, а также к загрязнению почвы, что грозит экологической катастрофой для всего региона», - говорится в сообщении. В Госэкоинспекции отметили, что для предотвращения экологического бедствия важное значение играет экологический контроль. "Также необходимо осуществить модернизацию мощностей в пределах Калушского горно-добывающего комплекса. В частности, на территории города Калуш находятся 2 хвостохранилища, которые уже заполнены до проектного уровня, крум того переполнен шламонакопитель», - отмечается в новости.