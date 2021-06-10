Мэр Ровно Александр Третяк, избранный от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», в эфире местного радио озвучил угрозы в отношении ромов и тем самым уподобился идеологам нацизма. Такое мнение в Facebook высказал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, пишут "Українські новини".

«Абсолютно симптоматично, что команда Порошенко скатывается к идеям «окончательно решить ̶е̶в̶р̶е̶й̶с̶к̶и̶й̶ ̶ ромский вопрос».Если вопрос языка не помогает привлечь избирателей, то можно поднять градус на теме национальных меньшинств. Все по заветам РейнхардаГейдриха и Германа Геринга», - пишет эксперт.

Он также приводит прямую цитату из речи ровенского мэра на радио: «Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная варта, которую мы вот-вот запускаем».

Быков ссылается также на публикацию на Цензор.нет, в которой дается более расширенная версия из выступления мэра от партии Порошенко. В частности, мэр Ровно также сказал: «Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье».

«Очень рекомендую Александру не сдерживать себя и перечитать материалы Гаагского трибунала по геноциду в Руанде и изучить историю Радио тысячи холмов. Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом», - резюмирует политолог.