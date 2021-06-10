Как лучше всего формировать команду для управления районом? Своим опытом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» делится политический эксперт, бывший глава Броварской районной государственной администрации Георгий Биркадзе
«Когда я возглавил администрацию, у меня там уже были свои люди, которые снабжали меня информацией. В первый же день я узнал, какая в районе тотальная коррупция. Я собрал всех коррупционеров и сказал: дружно пишем заявления. А коррупция там была во всех сферах. Я привёл свою команду – на архитектуру, медицину, образование… Я лично общался с каждым, и при отборе чувствовал человека. Так я делал и в бизнесе, и на административной работе. Здесь нужно доверять своему ощущению», - говорит гость программы.
По словам Биркадзе, он гордится тем, что жители района благодарны ему.
«Если человек готов платить за должность – он либо дурак, либо идёт туда воровать. Третьего не дано. От таких людей я и очистил администрацию – вот за что граждане меня благодарят. При этом меня не уволили за то, что я плохо работал – просто районы объединили, и мне, как многим другим главам администраций, пришлось покинуть должность», - рассказывает Георгий Биркадзе.
Ранее, как сообщает Politeka, депутат Верховной Рады Лариса Билозир подвела итоги административно-территориальной реформы.
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А бывший народный депутат Николай Томенко заявил, что административно-территориальная реформа оказалась провальной, причём сразу по нескольким направлениям.