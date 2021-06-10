Образование в Украине неуклонно деградирует, оно готовит не специалистов, а селян. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов»

Эксперт подчеркивает, что власти решили сдирать деньги с украинцев уже даже за школьное образование, хотя это и противоречит Конституции. Он отмечает, что школа сегодня разрушает любое умение мыслить, а ее программы совсем переписаны. Также Чаплыга неодобрительно отзывается о еще одном новшестве - компетенциях.

«Ну, действительно, зачем плугатарям с сапками знать, что луна это небесное тело шарообразной формы? Достаточно знать, что это белый бубен, который каждую ночь поднимает Сорос над нами, дабы освещать нам путь». На производительность сапки это не повлияет...», - возмущается политолог.

Он убежден, что такое ухудшение качества образования не случайно, это сделали специально, чтобы народом, который не имеет знаний, было проще управлять.

«Уничтожили школьное образование, школьные программы. В школах реостатов нет!», - говорит эксперт. Он также добавляет, что сегодня в украинских школах отсутствуют и столь элементарные вещи, как глобус. Чаплыга отмечает, что химические и физические лаборатории просто не имеют оборудования, чтобы школьники учились.

По мнению Чаплыги, сегодняшние образовательные реформы сделают всех исключительно гуманитариями. «Мосты тоже будут гуманитарии строить?», - спрашивает он.

Итак, политолог констатирует, что образование в Украине неуклонно деградирует, а литература только говорит украинцам навечно оставаться селянами.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что специалистам после выпуска из вузов просто негде работать.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов.