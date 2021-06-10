Важность национального девиза для Украины как независимого европейского государства отметил политик Николай Томенко

Последние события и история с борьбой за форму национальной сборной Украины побуждает нас к принятию решения об определении национального девиза государства: "Слава Украине! Героям слава!".

Напомню, что многие государства мира имеют или имели собственные национальные девизы. Они, обычно, вмонтированы в герб страны, печатаются на банкнотах и используются в символике государственных мероприятиях. Для примера. Национальные девизы: Болгарии- " единение силу дает!"Греция-" Свобода или смерть!"Индия и Чехия - "Правда победит!"Латвия - "За отечество и свободу" Франция - "Свобода Равенство. Братство."Швеция - "Для Швеции - всегда!"Надеюсь, что в демократической Беларуси будет узаконено и нынешнее неофициальное приветствие: "Живет Беларусь! Живет вечно!"Как известно, в соответствии с решением Верховной Рады Украины от 2018 года приветствие "Слава Украине! Героям слава " являются официальными приветствиями в Вооруженных силах и Национальной полиции. Итак, было бы справедливо и правильно узаконить это приветствие и как национальный девиз Украины!