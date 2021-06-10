Что представляет собой проект «Большое строительство» и к каким последствиям он ведёт? Своё мнение по этому поводу в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает глава партии «Сила Нации» и общественный деятель Андрей Пелюховский

По его словам, для непосредственного строительства используются так называемые «прокладочные» специалисты.

«Эти люди не понимают, что создают только антураж строительства, а на самом деле всё хлипко, шатко, и может привести к человеческим жертвам. Некачественное дорожное строительство чрезвычайно опасно», - говорит Андрей Пелюховский.

Ранее, как сообщает Politeka, он предлагал отобрать у олигархов 90 процентов имущества, а взамен признать за ними право на остальные 10 процентов.

Также Пелюховский заявил, что политика нынешней украинской власти ведёт дело к новому Майдану.