Политический эксперт и экс-глава Броварской районной государственной администрации Георгий Биркадзе в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко заявил, что за время работы на должности он пытался решить 5 задач.

“С чем я столкнулся. Как только меня назначили, в тот же день глава администрации области сразу в микрофон сказал: “Есть 5 самых важных для тебя задач”. Первая - это земля. Вторая - это очистные сооружения. Третья - это был песок. Четвертая - это мусор. И пятая - это были сети… Это проблемы Броварского района. Первое - я понимал, что песок - это синдикат. На этом зарабатываются миллионы долларов. И они ничего в бюджет не платят”, - сказал Георгий Биркадзе.

Он отметил, что с 12 млн тонн песка с Десны они платят в бюджет 12 млн гривен.

“Первое, что я увидел - даже синдикат по песку не такой серьезный, как по земле. Есть люди, которые скучковались, их немного, и которые тупо “дерибанят”, извините за такой жаргон, район. Это князьки местные, и они перехватили эти земли. “Прихватизировали”, а потом удачно их продают. Я сразу поставил задачу, чтобы сделать инвентаризацию. Потому что это единственный путь. Сделать инвентаризацию, понять, у кого что есть. А потом идти каким-то законным путем”, - добавил Биркадзе.

По его словам, в результате его заявлений сняли начальника полиции и прокурора. Судью поменять не получилось.

“Я смог сделать инвентаризацию, она до сих пор идет. Очистные сооружения… Заложили капсулу. Строится сейчас завод сортировочный по мусору. И я думаю, что проблема с мусором будет решена полностью”, - подчеркнул политик.

Он отметил, что также во время работы привлекли в Бровары UkraineInvest для строительства индустриального парка, который должен создать до 5 тыс. рабочих мест.

Как сообщала Politeka , Рейтерович заявил, что президент должен немедленно вмешаться в ситуацию с “Броварским заводом пластмасс” и предотвратить рейдерство .