Предприятия имеют значительные убытки, а наблюдательные советы - колоссальные зарплаты. В программе Руслана Бизяева «Культ Личности» председатель партии "Сила нации" Андрей Пелюховский назвал это фантастикой.

«Или предел тупости, или предел цинизма», - говорит гость программы о величине зарплат работников наблюдательных советов. Он подчеркивает, что в этой ситуации предприятия остаются убыточными, а зарплату им платят с налогов украинцев.

«Коболев - он за прошлый год заработал, не заработал, получил зарплату - 350 млн грн», - отмечает Пелюховский. Он возмущается из-за того, что кто-то может зарабатывать треть миллиарда на предприятии, что имеет одни убытки.

При этом эксперт подчеркивает, что предприятие и так имеет свои проблемы, а тут еще удар от Коболева, который получает фонд заработной платы. «То есть, дефицит у нас есть, удар по предприятию, плюс еще такие, как Коболев, еще нанесли удар», - констатирует он.

По случаю Пелюховский вспоминает времена, когда был руководителем порта: он не давал журналистам интервью, поскольку имел ненормированный график работы.

Напоминаем, Пелюховский рассказал, как создается общественная организация .