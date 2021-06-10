Предприятия имеют значительные убытки, а наблюдательные советы - колоссальные зарплаты. В программе Руслана Бизяева «Культ Личности» председатель партии "Сила нации" Андрей Пелюховский назвал это фантастикой.
«Или предел тупости, или предел цинизма», - говорит гость программы о величине зарплат работников наблюдательных советов. Он подчеркивает, что в этой ситуации предприятия остаются убыточными, а зарплату им платят с налогов украинцев.
«Коболев - он за прошлый год заработал, не заработал, получил зарплату - 350 млн грн», - отмечает Пелюховский. Он возмущается из-за того, что кто-то может зарабатывать треть миллиарда на предприятии, что имеет одни убытки.
При этом эксперт подчеркивает, что предприятие и так имеет свои проблемы, а тут еще удар от Коболева, который получает фонд заработной платы. «То есть, дефицит у нас есть, удар по предприятию, плюс еще такие, как Коболев, еще нанесли удар», - констатирует он.
По случаю Пелюховский вспоминает времена, когда был руководителем порта: он не давал журналистам интервью, поскольку имел ненормированный график работы.
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Напоминаем, Пелюховский рассказал, как создается общественная организация.
Ранее Politeka сообщала о том, что Пелюховский предложил создать банк для заключенных.