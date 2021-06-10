Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко поділився думкою про владу Володимира Путіна

Наводимо слова політика без змін, пише znaj.ua.

Був час коли ідіотські заяви про Україну робили лише певні політичні неадеквати з Росії. Нині ж вся Російська верхівка на чолі з Путіним у своїй ненависті до всього українського перетворилася на таких собі політичних неадекватів. Це ж треба так не знати історії, політичних наук і міжнародного права щоб істерити щодо статусу росіян в Україні як національної меншини, а не корінного народу. Поясню просто і популярно. Не може народ який входячи із права на національне самовизначення створив свою власну державу, претендувати ще й на статус корінного в іншій державі. Корінний народ - це той, який за всіми міжнародними вимогами та приписами, споконвічно жив на території або частині території держави і попри переслідування чи депортації зберіг свою мову і традиції, має власні соціальні, культурні й представницькі інституції, самоусвідомлює себе як корінний народ і не має власної держави за межами України. Всі решта етносів, які мають свої етнічні батьківщини та держави за межами України є національними меншинами. Тому й школярі знають, що в Україні повною мірою під визначення корінного народу підпадають кримські татари. певною мірою - кримчаки і караїми. Отож, лише вони можуть претендувати на статус корінних народів на території Криму - складової України. Росіяни, білоруси, угорці, румуни, болгари, євреї, поляки…які живуть в Україні, проте мають свої етнічні держави за межами України, статусно пошановані як національні меншини відповідно до найдемократичнішого й найтолерантнішого у світі Закону України «Про національні меншини». Я розумію, що імперська психологія Путіна і К., - це важка й хронічна етнопсихологічна недуга. Але чому ми - українці мусимо потерпати від цього? П.С. Цитувати бредовий коментар Путіна і К. про «коренных россиян» в Україні вважаю недоцільним!

