Верующие Украинской Православной Церкви 15 июня передадут в офис Президента и Верховную Раду два законопроекта, которые отменят антицерковные законы

Об этом сообщает общественная организация "Миряне", пишет Znaj.

Инициаторы мирной акции напомнили, что верующие УПЦ уже неоднократно обращались к власти из-за дискриминации Церкви, и даже передавали в офис Президента Украины более 1 миллиона подписей в защиту своих прав, однако реакции от власти не было.

Юристы из числа православных мирян подготовили два законопроекта, «которые разорвут этот круг переадресаций наших обращений и отменят антицерковные законы».

"Все вы знаете, что в течение последних двух лет в Украине действуют два закона, которые полностью нарушают конституционные права верующих Украинской Православной Церкви. Один из них (№2673-VIII) помогает отбирать рейдерам наши храмы, другой (№2662-VIII) - отбирает имя нашей Украинской Православной Церкви. Только за последние два года было захвачено силой или противозаконно переписано около 200 храмов. Вмешательство государства в дела Церкви, дискриминация УПЦ и продвижения другой - «правильной», выбранной конфессии - стало позорной традицией со времен Порошенко, и, к сожалению, эта традиция так или иначе продолжается и при новой власти», - отметили инициаторы мирной акции.

«Миряне» 15 июня возле Верховной Рады Украины проведут молитвенное стояние с целью защиты своих прав.

"В следующий вторник мы публично подаем эти законопроекты в офис Президента и Верховную Раду. Поэтому мы призываем всех неравнодушных православных христиан прийти под стены Верховной Рады, чтобы помолиться и помочь народным избранникам вернуть конституционные права граждан Украины 15 июня в 10.00», - обратились верующие.