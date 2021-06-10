Глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в программе “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил, что можно создать банк для заключенных, с помощью которого они смогут инвестировать деньги.
“В своем законопроекте я говорю, что заключенные могут создать свой банк. Пока они сидят - они могут инвестировать. Вот, вы сказали “общак”. Ведь слово “общак” уже порождает запрет и коррупцию… А так, представьте: банк заключенных. Все свои деньги они содержат в банке. Банк имеет право инвестировать. Белый бизнес. А я вам скажу самое главное: проблема банков сейчас многих - невозвраты кредитов. Я думаю, что с тем банком проблем не будет. Там будут отдавать точно и вовремя”, - сказал Андрей Пелюховский.
Он отметил, что по истечению наказания человек выйдет со своим капиталом, полученным опытом и знаниями в экономике, что позволит ему открыть свое дело.
“И он может пользоваться услугами своего банка. Очень много направлений я обозначил в этом законопроекте. К чему я говорю - что вот эти люди приходят, а они невостребованы. Те, кто никогда не были в местах лишения свободы - они не могут устроиться на работу, а те, кто только освобождается - это вообще закрытая тема”, - добавил Пелюховский.
Как сообщала Politeka, Пелюховский заявил, что только такая жестокая амнистия может быть, потому что нам нужны деньги.
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