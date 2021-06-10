Политический эксперт, экс-глава Броварской районной государственной администрации Киевской области Георгий Биркадзе в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, как попал в политику.
«Я попал туда случайно. Я хорошо разбираюсь в сфере ЖКХ, тарифов, строительства в коммунальной собственности… И как-то так случилось, что я пришел с предложением к губернатору о мусороперерабатывающем заводе. И пришел обсудить и сказать, что вот я считаю, что Киев и Киевская область должны объединиться… Я считаю, что это огромная проблема, и вот я готов инвестиции привлечь и готов вам показать серьезный результат», - говорит Бикрадзе.
По его словам, после этого председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин предложил ему возглавить Броварской район. Биркадзе признается, что сомневался, потому что недавно в Броварах была перестрелка, поэтому решил обдумать это предложение и «переспать» с этой мыслью.
«Пошел, переспал, осмыслил все… Пришел и сказал: «Давайте, я попробую, я вам покажу, что можно все изменить», - вспоминает экс-глава Броварской РГА.
Также он подчеркнул, что Володин его сразу предупредил о том, что это очень криминальный и очень схематозный район.
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«Чтобы человек кому-то рекомендовал, критиковал… Он должен что-то начать с себя. Если ты с себя не начинаешь, и ты только критикуешь… Критиковать умеют действительно все», - резюмировал Биркадзе.
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