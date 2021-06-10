«Девочка, пойдем со мной, там тетя упала, надо ей помочь подняться».

«Мальчик, помоги мне диван занести на восьмой этаж».

Ответ на такие просьбы должен быть всегда — НЕТ.

Детей надо учить говорить «нет». Многие дети стесняются, на них действует авторитет взрослого, особенно если взрослый говорит строго. Например, ребенок сидит дома один, звонят в дверь. Ребенок спрашивает: «Кто там?» — взрослый отвечает, ребенок не открывает, еще две-три реплики, и взрослый, повышая голос, говорит: «Мы что, с тобой так и будем через дверь разговаривать?». И ребенок открывает дверь.

Очень важно, чтобы у ребенка был некий запас фраз, которые он может использовать, когда к нему кто-то обращается.

«Извините, я спешу». «Мне мама не разрешает разговаривать с незнакомым человеком».

Ребенка нужно учить ходить только по людным освещенным местам. Если ребенок начинает ходить один — в школу, к друзьям, к бабушке — вы должны несколько раз пройти с ним вместе этот маршрут. Показать, какие есть возможные опасности на пути, обязательно быть всегда с ребенком на связи и знать, где и во сколько он должен быть.

Мы считаем, что нарушение правил безопасности это самый ужасный проступок для ребенка. Если ребенок разбил что-то, получил двойку, еще что-то — все это не так страшно, как нарушение правил безопасности. Ребенок должен понимать, кого он должен слушаться, и кто может давать ему указания. Это только родители, бабушки-дедушки, няня, старший брат или сестра и учитель. Чужой дядя или тетя не могут ему ничего приказать.

Еще есть такой момент. Дети часто не понимают, чего от них хотят взрослые. Если какой-то дядя прижмется к маленькой девочке в автобусе, она просто может не понять, что происходит.

И мы не можем рассказать ребенку обо всех возможных странных ситуациях, которые могут произойти. Но мы можем ему сказать, чтобы он доверял себе.

И если он чувствует, что происходит что-то не то, что ему не нравится, он не должен это терпеть. Он должен сразу эту ситуацию прекратить — отойти или попросить помощи у взрослого человека, у которого можно просить помощи: женщины с ребенком, полицейского, человека, который в этом месте работает.

Малышей в нашей «Школе безопасности» мы учим тому, как действовать, когда потерялся. В таких ситуациях сразу надо обратиться за помощью — к полицейскому, к женщине с ребенком или к человеку, который в этом месте работает. В магазине, например, это продавец, кассир или охранник (это правило не распространяется на лес). Наши действующие поисковики проводят занятия и в школах. И все наши правила, которым мы учим детей, написаны на основании нашего опыта, часто — слезами и даже кровью.

Правила безопасности для детей

Не разговаривать, не уходить никуда с незнакомцами.

Ходить по освещенным людным местам.

Всегда ходить с кем-то, по возможности.

Всегда ходить с заряженным телефоном.

Как вы относитесь к разным гаджетам — трекерам, браслетам с тревожной кнопкой, которые родители покупают для детей?

Мы за любые современные технологии и устройства, которые увеличивают безопасность детей. Часы с трекером мы много тестировали, но пока нет ни одной модели, которую мы можем порекомендовать. Но, тем не менее, по статистике нашего отряда, мы ни разу не искали ребенка с такими часами.

У всех операторов «большой тройки» в России есть такая услуга, которая позволяет отслеживать телефон человека, который является абонентом этой сети, в любом смартфоне можно установить приложение, позволяющее отслеживать перемещение ребенка.

Важно! Необходимо, чтобы телефон ребенка или ваших пожилых родственников был зарегистрирован только на вас.

В этом случае, когда мы ищем человека, мы можем оперативно получить детализацию и посмотреть в личном кабинете местонахождение и перемещение телефона (если подключены услуги «Маячок», «Локатор» и так далее). В противном случае мы можем получить информацию только по решению суда. Это может занять время, и это время в ходе поиска может быть критичным.

Можете рассказать истории поиска, которые вам запомнились?

Мне очень запомнился поиск в Ступино. Это было прошлым летом. Два брата семи и девяти лет ушли из дома в лес за ягодами и потерялись. Искали детей долго. На поиски детей всегда собирается много людей и представителей служб — к нашей огромной гордости мы сумели переломить отношение властей к этой проблеме.

Когда был самый первый поиск Лизы Фомкиной, после которого и образовался отряд, полицию сняли с поиска, потому что надо было охранять порядок на Дне города. Сейчас это уже невозможно. Мне важно было увидеть это своими глазами.

Когда мы искали этих двух детей прошлым летом, полицейских вызвали из отпусков, вызвали тех, у кого был выходной, были пожарные, МЧС, и они действительно работали. Было множество волонтеров. Когда я рано утром уезжала с поиска, я увидела глаза отца этих двух ребят, которых к тому моменту не могли найти уже более полусуток. Они были страшные, и до того момента, пока дети не нашлись, они все время стояли передо мной, их невозможно было забыть.

Дети вышли тогда сами далеко от входа в лес. Запомнилась эта история еще и тем, что они в лесу трижды (!) встречали взрослых. Первому встречному мужчине дети сказали, что они заблудились, и мужчина просто показал им рукой направление, куда надо идти. Потом они еще встречали грибников, которые указывали им путь — прямо, налево, потом опять прямо… У этих взрослых не возникло вопросов, почему маленькие дети — растерянные, искусанные комарами, в шортах и майках — бродят одни по лесу.

Я хочу обратиться к взрослым читателям: пожалуйста, если вы видите растерянного, напуганного ребенка, одетого не по погоде, не проходите мимо! Спросите у него его имя-фамилию и позвоните в полицию. И главное — не уводите никуда ребенка! Оставайтесь с ним на месте и ждите помощь.

Недавно у нас был поиск в Свердловской области Димы Пескова. Родители отдыхали с палаткой на берегу водохранилища. Папа рыбачил вместе с сыном, а потом отправил его к маме в палатку, которая была буквально в нескольких метрах от него. Но до мамы мальчик так и не дошел… Четыре дня мальчик был один в лесу. Ел траву и пил воду из луж.

Тогда наш отряд эффективно работал вместе со спецслужбами и другими поисковыми отрядами. На этом поиске была полиция, пожарные, МЧС, Росгвардия. Был даже глава администрации, который ходил по лесу вместе с нашими поисковиками. Диму тогда нашли за семь километров от места пропажи — истощенного, покусанного клещами, но, к счастью, живого. Вообще, дети поражают тем, как далеко они уходят. У взрослых есть такая иллюзия, что маленький ребенок не может далеко уйти. Это не так. Трехлетний ребенок может уйти за пять километров от дома.

Расскажите о безопасном поведении в лесу, у воды.

На природе дети всегда должны быть под присмотром, особенно если рядом есть вода. Из 15 детей, которые погибли в природной среде, 14 детей погибают от воды. Летняя стандартная ситуация — нам звонят и говорят — у нас был пикник у озера, и пропал ребенок. И несмотря на то, что исход этого поиска практически очевиден, мы, конечно, объявляем выезд, разворачиваем поисковую операцию, потому что если есть хоть один процент вероятности, что ребенок не утонул, мы будем его искать. Но дети тонут очень быстро. У нас такая картинка в голове из фильмов — тонущий человек кричит: «Спасите, тону!», машет руками, а на самом деле тонут очень тихо и страшно.

На природе может быть только один совет — дети всегда должны быть на глазах у взрослых. Все время на виду!

Еще хочу сказать про лед, про зимние замерзшие водоемы, хотя сейчас и не сезон, но это очень важно. Лед губит огромное количество детских жизней. Вода зимой и летом — это самая большая опасность для детей. Но дети этого не понимают. На наших занятиях я спрашиваю — что самое страшное в лесу? Дети отвечают — медведи, волки. Мы объясняем, что самое страшное — это вода. На занятия мы приносим мешок вещей и вместе с детьми выбираем предметы, которые ВСЕГДА нужно брать с собой в лес. Это пять вещей.

5 вещей, которые нужно брать в лес

Яркая одежда

Мы очень просим всех взрослых, которые идут с детьми в лес, не одевать их в темную одежду. Не разрешать пожилым людям, ходящим в лес, надевать камуфляжную одежду. Если мы ищем лежащего человека в камуфляжной одежде, это сильно усложняет нашу задачу.

Свисток

Если человек потерялся, он быстро устает кричать, а свистеть можно сколько угодно.

Заряженный телефон

Бывает так, что мы ищем в лесу бабушку, находим на третьи сутки. Спрашиваем: бабушка, а у вас есть телефон? Есть! А что же вы его не взяли? А чтобы его не потерять!

Шоколадный батончик

Бутылка воды

Любой человек, который регулярно принимает какие-либо таблетки, должен обязательно иметь их при себе, даже если он пошел в лес «на часок». Еще желательно иметь с собой непромокаемую одежду и обувь, спички и пакет, пакет — это тепло.

Если ты понял, что потерялся в лесу, надо сразу остановиться и позвонить родителям. Если нет связи, надо звонить по номеру 112 (по нему можно позвонить при отсутствии сигнала, при нулевом балансе). Дети должны знать этот номер, уметь назвать свое имя и фамилию.

С того момента, как человек понял, что потерялся в лесу, он бережет заряд телефона. Не играет в игры, не слушает музыку, не делает селфи.

Это важно, потому что и у нас есть сейчас технологии, которые позволяют вывести человека из леса по телефону, и наши друзья — добровольческий вертолетный отряд «Ангел» — находят людей в лесу с помощью телефона.

Для ребенка важно в лесу не подходить в воде. Желательно — не спать в лесу. Потому что во сне ты не слышишь, когда тебя зовут, и потому, что может наступить переохлаждение.

Нужно всегда отзываться, даже если зовет незнакомый человек. Не есть грибы и ягоды. И в лесу отменяется правило, которое работает в городе (обратиться к полицейскому, к матери с ребенком). В лесу каждый встретившийся человек — это шанс на спасение.

А если ребенок не потерялся, а его похитили? Как тогда действовать?

Григорий Сергеев

председатель отряда «Лиза Алерт»

27 марта 2012 года в городе Краснокамске Пермского края из детского сада был похищен Илья Ярополов, семь лет. Показательна история его похищения, особенно для тех, кого не устраивает, что ребенка в саду выдают только близким ребенка: к детскому саду подошла молодая женщина, поднялась в группу, сказала, что она пришла за Ильей, и ей отдали ребенка, не спрашивая, кто она. Как выяснилось позднее, она увидела на двери садика имя и фамилию Ильи в списке должников за завтраки.

Участие «Лиза Алерт» состояло в том, что мы прилетели из Москвы (в Пермском крае не было регионального отделения отряда) и благодаря активной позиции местной власти, смогли запустить широкомасштабное оповещение: объявление о розыске крутили по местному телевидению, газеты публиковали его фотографии, для нас напечатали 15 тысяч ориентировок, которые висели везде.

Мы должны были вернуться в Москву, и когда мы вышли из самолета и включили телефоны, то узнали, что ребенка вернули — оставили на остановке.

В тот же вечер полиция задержала 19-летнюю девушку, совершившую это преступление, — она похитила ребенка, чтобы его усыновить, но поняла, что из-за огласки и информационного давления ей не удастся это сделать.

Другой случай, когда из-за огласки похитители были вынуждены отпустить ребенка, произошел в Ростове в 2012 году, когда выкрали с целью выкупа девятилетнюю Дашу Попову и восемь дней держали ее в багажнике. Это был первый раз, когда в поиске единовременно участвовало более тысячи человек.

Было напечатано более 200 000 ориентировок, все восемь дней информация о Даше не сходила с первых полос местных газет, про нее говорили во всех новостных выпусках. В результате сожительница похитителя сообщила о преступлении в полицию, и девочку освободили, а преступника задержали.

Эти оба случая относятся к тому, что мы называем «добрыми» похищениями — условно, конечно. «Добрые» похищения — когда ребенка выкрадывают с целью выкупа, усыновления, то есть похитители не планируют его убить. Если ребенка похищают с целью насилия, то это «злое» похищение, и, к сожалению, в этом случае, во-первых, очень мало времени, чтобы его найти, а во-вторых, мало шансов, что он будет найден живым.

Согласно международной статистике, 75 процентов детей, похищенных насильниками, погибают в первые три часа после похищения.

Но тут, кстати, надо сказать, что наша статистика отличается от международной, по разным причинам. Так, например, на Западе ребенок четырех-пяти лет уходит примерно на 1,9 километра от места пропажи — у нас же маленькие дети уходят очень и очень далеко. Так, например, четырехлетний Дима Песков, которого искали месяц назад около Рефтинского водохранилища, был найден в семи километрах от места пропажи.

Возможно, это объясняется тем, что на Западе по-другому устроена система реагирования на пропажу ребенка — там поиск начинается практически сразу же с привлечением всех возможных сил, и у ребенка просто нет возможности далеко уйти. К сожалению, наша статистика в отношении пропавших труднодоступна и противоречива.

Кто может стать добровольцем «Лизы Алерт» и что для этого нужно? Если нет возможности стать волонтером, как вам еще можно помочь?

Наша позиция такова, что волонтером «Лизы Алерт» может стать абсолютно каждый человек старше 18 лет. Для того, чтобы поехать на первый поиск, не нужны какие-то особые навыки, оборудование. Все оборудование мы выдадим, и все, что человеку надо знать на первом поиске, он узнает от старшего группы.

Нужно только желание, подходящая одежда и непромокаемая обувь, если речь идет о поиске в природной среде. Чтобы попасть на поиск, нужно зайти на наш сайт lizaalert.org, зарегистрироваться и далее отслеживать выезды на поиск в разделе «Активные поиски».

Я немного расскажу о самой организации наших поисков. В «Лиза Алерт» состоят не только люди, которые ходят по лесу и ищут пропавших. Наше движение уникально тем, что в нем могут участвовать люди любых возможностей. Например, мама с ребенком может быть оператором нашей горячей линии — принимать звонки на свой мобильный номер.

Любой желающий может работать из дома инфоргом — человеком, который занимается организацией выезда поисковиков, запускает поиск, обзванивает больницы. Часто пропавший находится уже на этапе обзвонов.

У нас есть люди, которые очень нам помогают тем, что репостят наши ориентировки, распространяют листовки. Это очень важно. Около 40 процентов пропавших людей находятся по ориентировкам, которые мы расклеиваем, и по перепостам в соцсетях.

На нашем сайте сейчас зарегистрировано около 10 000 человек. В 2016 году более 10 000 человек более одного раза выезжали на поиски с «Лизой Алерт» по всей России.

Если вы хотите помочь, просто позвоните на горячую линию 8 800 700 54 52, оставьте ваши контакты, и вам перезвонят наши соотрядники, работающие с новичками.

Собеседований и тестов никаких нет. Несколько раз в год у нас проводятся учения для новичков. Есть общие учебные программы — изучение картографии, навигатора, владение компасом, радиосвязь, оказание первой помощи.

Мы надеемся, что человек, который приехал на первый поиск, будет и дальше с нами ездить, поэтому ему нужно знать определенные вещи. Нашему отряду можно помочь, передав нам оборудование. На сайте есть ссылка «Актуальные нужды», там перечислено все необходимое для поисков — батарейки, бумага, скотч, рации, компасы, навигаторы и так далее. Деньги «Лиза Алерт» ни от кого никогда не принимает. Это принципиальная позиция.

В соцсетях очень много распространяется объявлений «Пропал ребенок! Срочно!». И часто эти объявления оказываются фейком. Если мы хотим помочь, что надо сделать перед тем, как нажать кнопочку «репост»?

Это очень хороший вопрос. К сожалению, распространяется много фейковых объявлений. Непонятно, кто это делает и зачем, но это факт. На ориентировках, по которым действительно ищут человека, всегда есть имя и фамилия человека, возраст, обстоятельства пропажи, место пропажи, приметы, телефоны.

В фейковых ориентировках информация достаточно расплывчата. Например, недавно была информация: «Пропал мальчик Даниил. Помогите-спасите! Украли ребенка возле гимназии». Не было ни фамилии ребенка, ни примет, ни даты, ни обстоятельств пропажи. Есть простой способ проверить объявление — вбить ключевые слова из объявления в Гугле. Если окажется, что эта информация уже всплывала в другом городе или в другое время, то репостить это объявление не стоит. Вы можете полностью доверять ориентировкам «Лиза Алерт», особенно размещенным на наших страницах.

«Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан в 2010 году.

Тогда пятилетняя девочка Лиза Фомкина вместе со своей тетей потерялась в Орехово-зуевском лесу. Пять дней девочку практически не искали. В интернете появилась информация о пропаже девочки с призывом о помощи. На место пропажи съехались 500 добровольцев, которые день и ночь прочесывали лес. Лизу нашли на девятый день со дня пропажи. Девочка погибла от переохлаждения.

Потрясенные этой историей волонтеры решили создать поисковый отряд, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Отряд «Лиза Алерт» назван в честь погибшей девочки.

«Лиза Алерт» это некоммерческая организация, у которой нет электронных кошельков, расчетных счетов, которая не принимает деньги.

«Лиза Алерт» ищет пропавших детей, взрослых, стариков. Все добровольцы в отряде работают бесплатно. Самая главная плата за эту невероятную работу — глаза родственников найденного человека.

За 2016 год в отряд поступило 6 562 заявки на поиск пропавших. С помощью отряда живыми были найдены 4 518 человек.