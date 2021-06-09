Как будет выглядеть Украина в обозримом будущем? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает журналист, публицист и прозаик Всеволод Непогодин

«Хотелось бы помечтать о том, что Украина будет богатой и процветающей. Но лично я думаю, что при нынешней власти в стране никаких существенных перемен не будет. Я проехался от Одессы до Киева – видел, где-то в самом деле латают дорогу, мосты… Понятно, что за бюджетные деньги. До дела из этих денег доходит мало – идёт усушка, утруска, что-то прилипает к рукам чиновников… Но это везде так. А так всё можно оценить на троечку. Если Зеленский за свою первую президентскую каденцию подлатает дороги и мосты – это уже будет удовлетворительно», - считает публицист.

По его словам, бывает и хуже. За примерами далеко ходить не нужно – достаточно съездить в соседнюю Молдову, пройти по главной улице Кишинёва и увидеть, как плитка крошится под ногами.

«Оптимистических тенденций в Украине я пока не замечаю. Быть адвокатом этой власти я не собираюсь, поскольку не получаю от неё зарплаты. В общем, как говорят в Одессе: будем посмотреть», - заключает Всеволод Непогодин.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что в Беларуси каждый зациклен на собственных проблемах, а живого информационного поля в стране нет.

Также Непогодин заявлял, что экономической причиной прошлогодних протестов в Беларуси был интерес «Газпрома» к белорусским предприятиям.