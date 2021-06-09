Политолог Тарас Загородний увидел неожиданный подтекст в том, что место для университета будущего выбрано поблизости с «Больницей будущего» - проекте, которым руководила жена экс-президента Виктора Ющенко. За 10 лет был построен только фундамент, а вместо больницы там появилась частная клиника. Об этом он рассказывает в своем блоге «Тарас Загородний говорит»

«Самое ироничное, что этот университет будущего будет строиться возле того места, где уже строилась «Больница будущего». А строил ее наш уважаемый президент, господин Ющенко. Однако проблема в том, что деньги собрали, но не построили», - сообщает он.

Его мнение – лучше поддержать существующие вузы, нежели создавать новый.

«Но наша власть не стесняется. Она говорит, что ваши – мои – деньги они потратят на этот институт, который непонятно как будет работать, и непонятно, зачем он вообще нужен. Можно спокойно перераспределить эти деньги на КПИ, на университет Хазарина в Харькове, Днепропетровский университет, которые технические специальности делают – там, космос, Айти и так далее. Им с головой хватит и они будут счастливы, но это же не тот путь, по которому идет наша власть!», - отмечает политолог.

Напомним, «Президент анонсировал новый вид университета»: Поляков рассказал об этом подробнее.

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