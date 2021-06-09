В программе блогерки Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» юрист и аналитик Андрей Вигиринский объяснил, к какой политической риторике привыкли украинцы. По его словам, это всегда или Восток, или Запад.

Как говорит Вигиринский, подавляющее большинство населения Украины убеждено, что стране лучше двигаться в сторону ЕС и НАТО. Он объясняет, что всем импонируют ценности Запада, его либеральный порядок и свобода, а также качественная медицина и высокие пенсии. «Мы вроде туда и движемся, даже прописали это в Конституции», - комментирует он.

Таким образом, эксперт заключает, что украинцы стремятся к ценностям Запада, но с этим складывается противоречивая ситуация. Он объясняет, что эти ценности в прагматических действиях, что касаются Украины, только вредят авторитету президента.

Чтобы не быть голословным, в пример Вигиринский приводит «Северный поток-2». Он объясняет, что оппоненты Зеленского используют это в свою пользу: когда газопровод запустят, они обязательно подчеркнут, при чьем правлении это произошло.

«Для президента это будет репутационный минус, хотя это совсем не его бок, а системная работа РФ, которая продолжается уже больше десяти лет и касается того, что нужно обеспечить поставку своего товара без учета фактора, который называется Украина», - рассуждает юрист.

В то же время он считает, что снаружи Украина выглядит нестабильным государством, а ее курс - изменчивым.

По мнению Вигиринского, с «Северным потоком-2» уже все решено, а потому можно посмотреть на ценности, которые оказались на поверхности. Аналитик отмечает, что этот проект - это дело рук не только РФ, но и европейских соинвесторов: Германии, Австрии, Чехии, Нидерландов. «Плюс не менее десяти стран, которые дали разрешения на укладку труб этого газопровода», - добавляет он.

Напоминаем, Вигиринский заявил, что в ситуации с «Северным потоком-2» Европа показала свой прагматизм.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли сказал, что в Украине наконец осознали угрозу Северного потока-2.