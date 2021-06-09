Журналист Всеволод Непогодин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что оценивает вероятность досрочных перевыборов президента в 35-40%, поскольку сейчас обе оппозиции раздроблены

“Знаете, у нас слухи о перевыборах - они уже постоянно муссируют. Как каждые выборы не пройдут - буквально месяц и уже снова начинаются слухи. Это перманентное состояние нашего политикума, к этому надо привыкнуть. Но что касается вот этих слухов - мне кажется, все-таки они не беспочвенны. Если мы будем анализировать и медийную ситуацию, и политическую, что происходит. Потому что сейчас власть медийно уничтожает оба крыла оппозиции”, - сказал Всеволод Непогодин.

Он отметил, что возможно, что Владимир Зеленский объявит о перевыборах на День независимости.

“Это 30 лет и действительно, если в этот день президент объявит о том, что он идет на перевыборы. С логикой в том, что проправит эти 2 года плюс еще 5 - это вполне может быть. Я оцениваю такую вероятность этого события в процентов 35-40. В этом определенная логика есть, потому что сейчас обе оппозиции раздроблены, эту освободившуюся нишу никто пока еще не занял, она свободна и непонятна. И все остальные конкуренты дезорганизованы, а власть уже может готовиться, если этот финт провернет”, - добавил Непогодин.

По его словам, на перезагрузку парламента президент не пойдет, поскольку предыдущих показателей “Слуги народа” не получат.

Как сообщала Politeka, на пресс-конференции Зеленский намекнул о своих намерениях идти на перевыборы: мнение эксперта.

Также Politeka сообщала, что Романенко рассказал, чем Зеленский отличается от старой элиты: “Он это не боится артикулировать”.

https://youtu.be/wSd17UwQg9o