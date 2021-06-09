Журналист Всеволод Непогодин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что оценивает вероятность досрочных перевыборов президента в 35-40%, поскольку сейчас обе оппозиции раздроблены
“Знаете, у нас слухи о перевыборах - они уже постоянно муссируют. Как каждые выборы не пройдут - буквально месяц и уже снова начинаются слухи. Это перманентное состояние нашего политикума, к этому надо привыкнуть. Но что касается вот этих слухов - мне кажется, все-таки они не беспочвенны. Если мы будем анализировать и медийную ситуацию, и политическую, что происходит. Потому что сейчас власть медийно уничтожает оба крыла оппозиции”, - сказал Всеволод Непогодин.
Он отметил, что возможно, что Владимир Зеленский объявит о перевыборах на День независимости.
“Это 30 лет и действительно, если в этот день президент объявит о том, что он идет на перевыборы. С логикой в том, что проправит эти 2 года плюс еще 5 - это вполне может быть. Я оцениваю такую вероятность этого события в процентов 35-40. В этом определенная логика есть, потому что сейчас обе оппозиции раздроблены, эту освободившуюся нишу никто пока еще не занял, она свободна и непонятна. И все остальные конкуренты дезорганизованы, а власть уже может готовиться, если этот финт провернет”, - добавил Непогодин.
По его словам, на перезагрузку парламента президент не пойдет, поскольку предыдущих показателей “Слуги народа” не получат.
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