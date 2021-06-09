Какой уровень коррупции в государстве приемлем? На такой вопрос постарался ответить политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк на канале Руслана Бизяева в проекте «Развилка» на YouTube.

«Раньше в Украине крали с убытка, потом решили, что это не по понятиям и начали красть с прибыли, а сейчас, в том числе и на постсоветском пространстве, приходит эпоха, когда будет доминировать концепция, что украсть в политике вообще нельзя. Это будет моветон», - считает он.

Бизяев сказал, что просто осознать это пока крайне тяжело, потому что вся система коррупции на постсоветском пространстве построена вокруг бюджетов и разрешительной системы. Люди просто не идут в политику, подтвердил он, потому что, чтобы стать в Украине депутатом, надо выложить от двух до трех миллионов долларов.

«Если люди такие деньги вкладывают, они же захотят эти деньги вернуть, а потом еще и заработать. То есть они рассматривают политику как высокорентабельный вид бизнеса. Два-три миллиона вложил, за пять лет ты их отбил и заработал минимум столько же. Но так уже нельзя, люди не будут это воспринимать», - подчеркнул он.

Бизяев резюмировал, что просто эта восприимчивость будет проявляться по-разному, где-то снесут на Майдане, а где-то не проголосуют.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что крупный бизнес всегда будет иметь преимущество перед средним и малым.

Также ранее Бизяев рассказывал, возможно ли либертарианство в Украине.