Важно не переводить продукты в категории "никогда" и "ни за что"

Многие люди, которые мечтают избавиться от лишних килограммов, считают, что для достижения желаемого результата следует навсегда забыть о жареном. Так ли это на самом деле? На этот вопрос специально для Clutch ответила врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая

"Жареное в целом - это метод термической обработки. Все-таки когда мы говорим о правильном питание - это комбинация разных видов. Да, запеченное и тушеное в приоритете, но если это, к примеру, жареные яйца, которые не зажарены до черной корки, то почему нет.

Если это жареные овощи, которые мы поджарили чуть-чуть, а потом протушили, то это тоже окей. Демонизировать жареное не стоит, ведь существуют разные степени прожарки. К примеру, когда мы зажариваем до корочки - это не здорово для организма.

Важно не переводить продукты в категории "никогда" и "ни за что" - вы же так жить не сможете.

Вопрос в том, что диетологические привычки внедрить в вашу повседневную жизнь, тогда будет эффект. Диета не должна начинаться и заканчиваться. Диета- это правильный стиль жизни", - пояснила врач.

Более подробно на этот и другие вопросы Ольга Безуглая ответила в интервью для Клатч Онлайн: