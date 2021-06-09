Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая специально для
"Чтобы не переедать необходимо осознанно относиться к еде. То есть все самые эффективные вещи уже созданы и сейчас ими нужно просто пользоваться.
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Когда мы ставим тарелку и на нее выкладываем еду, то вот этот процесс приготовления уже физиологнически обоснован. Зрительные анализаторы видят еду и это стимулирует активность желудочно-кишечного тракта.
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Следующий момент – жевать нужно медленно. Не зря в истории было такое направление как флетчеризм, когда учились долго пережевывать пищу. Уже за счет этого можно похудеть.
А еще было исследование, результаты которого показали, что когда мы едим и при этом смотрим телевизор, то переедаем чаще. Причем когда участникам эксперимента подсовывали разную еду, то переедали они чаще вредными продуктами", - сообщила врач.
Более подробно на этот и другие вопросы Ольга Безуглая ответила в интервью для Клатч Онлайн: