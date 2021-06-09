Публикация на сайте Axios, в которой было заявлено о якобы нежелении Администрации Джо Байдена проводить встречу с Владимиром Зеленским из-за смены руководства Нафтогаза, имеет все признаки лоббизма интересов. И это подтверждается фактами

Об этом пишет кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив в статье "Основы Фурсологии" на Хвиле .

Он напомнил, что Андрей Коболев в должности руководителя Нафтогаза потратил около 3.3 млн долларов на лоббизм в США.

"Сам экс-руководитель сообщает, что это было направлено на противодействие Северному Потоку - 2. Это правда. Но также правда, что часть этих денег (наших денег) направлялась и на лоббизм самого Коболева. Так, например, лоббисты должны распространять в США письмо следующего содержания: Письмо председателя НС "Нафтогаза" Клэр Спотисвуд послам G7, представительства ЕС, МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, других институтов для обеспечения сохранения на соответствующей позиции Андрея Коболева", - отметил эксперт, предоставив ссылку на подробный разбор "бессовестного лоббизма" экс-главы правления компании.

Андрусив также указал, что отрывок статьи о том, что визит Зеленского перестали рассматривать из-за увольнения Коболева появился через несколько часов после публикации самой статьи. Это зафиксировали источники в США и у них есть соответствующие доказательства.

Аналитик также подчеркнул, что соавтором статьи является Джонатан Сван. "И Джонатан и его жена Бетси публикуют статьи в интересах Нафтогаза, которые используются в процессе лоббирования. Например, публикация на тему "Scoop: Biden admin call on Putin pipeline provokes GOP anger" от 27 февраля 2021 года. Вы не поверите, где опубликована эта статья? В самом издании жены Блинкена !! Шок !! Коболев таки смог там публиковать статьи в свои интересах. Через лоббистскую связь эти статьи размещены на сайте FARA, где обязательно отчитываются все нанятые иностранцами лоббисты. Ну и еще добавлю пример работы его жены", - резюмировал Андрусив.

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