Владелец харьковской сети элитной мебели «Венеция» Сергей Кучко в десятки раз занижал стоимость ввозимых в Украину товаров

Об этом свидетельствуют 13 административных протоколов, составленных Киевской таможней, пишет Фокус.

В июне 2020 года в Соломенском районном суде Киева рассматривались административные материалы о нарушениях таможенных правил со стороны компаний ЧП «Карго Тренд», ЧП «Тачберг», ЧП «Техно Канстракшен», которые принадлежат Кучко.

Дело еще рассматривается в суде, но из обнародованных в ходе слушаний протоколов стало известно, что компании Кучко систематически нарушали правила ввоза товаров, что привело к занижению таможенных и налоговых платежей в бюджет государства.

Только за 2016 год зафиксировано 13 случаев нарушений ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».

Компании ЧП «Карго Тренд», ЧП «Тачберг», ЧП «Техно Канстракшен» занимаются импортом дорогой мебели, сантехники, плитки и аксессуаров из Италии, Германии и других стран. При этом цены при ввозе в Украину занижались в десятки раз.

Например, в деле №760/3894/20 согласно поданной ЧП «Карго Тренд» декларации стоимость товара составила 6 850,79 долларов США, а по информации таможенных органов Италии при экспорте указано стоимость 87 576,99 евро.

Ранее СМИ писали об обысках, прошедших в мебельном салоне «Венеция» и офисе Сергея Кучко. Его подозревают в систематическом обмане клиентов и мошенничестве в особо крупных размерах.