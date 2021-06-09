В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга объяснил, кем действительно есть олигархи, и заявил, что борьба с ними - в интересах президента

«Никто не знает, кто они, но олигархи вредят нам жить», - говорит Чаплыга. Попутно он объясняет, что олигарх - это тот, кто является частью власти, кто злоупотребляет своим служебным положением с целью завладения монополией и кто легитимизирует свою власть с помощью средств массовой информации.

Итак, политолог заключает, что в это понятие входят три ключевых момента - СМИ, власть и деньги. Чаплыга сравнивает эту схему с треугольником.

«Неважно как вы расположите эти названия по вершинам, и в какую сторону будете крутить треугольник – в любом случае будет перетёк. Например, власть перетекает в информацию – чем больше у вас власти, тем больше вы владеете информацией. Информация – перетекает в деньги. Деньги – перетекают во власть», - объясняет эксперт. Он подчеркивает, что олигарх держит в своих руках три вышеперечисленные вершины.

Также Чаплыга утверждает, что борьба с олигархами вполне соответствует интересам президента, но законопроект не совершенен. Чтобы не быть голословным, эксперт советует каждому открыть его текст на сайте Верховной Рады Украины и убедиться, что акцент сделан на отграничении олигархов от СМИ.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, почему прогрессивному политику не пробиться на политическую арену.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга объяснил, почему украинское общество зачерствело.