Издание "Апостроф" опубликовало открытое письмо с ответом от юриста Таруты Владимира Радченко.

"На днях уважаемое украинское издание опубликовало интервью сына бывшего акционера ИСД Олега Мкртчана, который отбывает тюремный срок в Москве за хищение $3 млрд. Дети бизнесменов, никогда не имевшие отношения к родительскому бизнесу, в последнее время часто дают интервью, полные вымысла и клеветы. Эдуард Мкртчан решил не вдаваться в подробности, описывая причины, по которым его отец в 2014 году – во время аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – перебрался в Москву, а позднее – отказался от украинского гражданства. Сергей Тарута остался в Донецкой области, защищал Мариуполь, из-за чего оказался под российскими санкциями и потерял многочисленные активы", – сказано в письме.

Юрист добавил, что "комментировать фантазии сына Мкртчана господин Тарута не считает возможным".

"Из сострадания к Эдуарду, выросшему на его глазах, господин Тарута не станет подавать иск в суд. Но мы, как юристы господина Таруты, считаем уместным публично напомнить Эдуарду Мкртчану, что клевета – это все еще противозаконное действие. Эдуарда Мкртчана и его отца, осужденного в Российской Федерации по статье "мошенничество", здесь в Украине ожидает ряд судебных разбирательств, непосредственно связанных с деятельностью ИСД и аффилированных компаний. Великодушие господина Таруты на Фемиду не распространяется. Поэтому вам, Эдуард, и вашему отцу придется нести ответственность за свои поступки перед законом", – подытожил Радченко.