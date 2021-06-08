В своем видеоблоге политолог Юрий Романенко высказался по поводу разоблачительных материалов журналиста Дениса Бигуса. В частности, речь идет об экс-президенте Украины Порошенко.

«Судебный процесс над Порошенко для Украины – вопрос выживания. Как только мы определим виновных и меру наказания для них, станет невозможным приход к власти людей, подобных Порошенко. Пусть у нас и нет смертной казни – если Порошенко отсидит за свои дела пятнадцать или десять лет, уже это послужит достаточным примером», - рассуждает Романенко.

В контексте этого дела он отмечает, что самое важное, чтобы общество сформировало правильную позицию и к власти, и к жизни, и человеку вообще. В то же время политолог предупреждает, что страна будет лишена каких-либо перспектив, если ее население равнодушно к общественным интересам. «Они сожрут сами себя – и тогда все смерти в «котлах» будут напрасными», - объясняет он.

По мнению эксперта, пленки Бигуса вполне могут привнести определенные изменения в украинское общество, в частности, они заложат основы дальнейшего развития Украины в правильном направлении. «Нынешняя Украина – ненормальная страна и ненормальное государство, в ней царят ненормальные отношения», - говорит Романенко. В то же время закладывание правильных основ он считает тем этапом, с которого можно будет говорить о будущем.

Напоминаем, Романенко заявил, что достройка «Северного потока-2» неизбежна.

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко опроверг миф о плане Запада развалить СССР.